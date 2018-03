Investiguen si la dona morta a Toledo va ser atropellada voluntàriament

n El delegat del Govern a Castella-la Manxa, José Julián Gregorio, va afirmar que romanen obertes «totes les hipòtesis» en la investigació per la troballa dissabte del cos d'una dona d'uns 30 anys en una cuneta d'un carril d'acceleració al quilòmetre 56 de l'autovia A-5, al terme municipal de Santa Cruz de Retamar (Toledo), inclosa la d'un cas de violència de gènere, tot i que va recordar que la hipòtesi amb més força és la d'un atropellament voluntari. Gregorio va recordar que les investigacions estan sota secret de sumari i va definir aquest succés com a «terrible, tràgic i molt dolorós». El delegat del Govern va incidir també que aquest secret de sumari és «molt important per localitzar la persona presumpta causant d'aquest atropellament mortal». Va afegir que la primera impressió va canviar cap a l'atropellament voluntari amb l'aprofundiment de les investigacions.