L'advocat de Comín i Serret creu que la justícia alemanya deixarà Puigdemont lliure però sense sortir del país

L'advocat dels consellers destituïts i exiliats a Brussel·les Toni Comín i Meritxell Serret, Gonzalo Boye, ha opinat aquest dilluns al matí que la justícia alemanya probablement deixarà en llibertat el president Carles Puigdemont però li prohibirà sortir del territori.

En declaracions a RAC1, Boye ha demanat a la gent que estigui "tranquil·la" perquè les "estratègies judicials no s'improvisen". "Hem mesurat molt bé les conseqüències de tot i estem segurs de quin serà el resultat", ha assegurat. "Estem convençuts que no l'extradiran, però és un procediment llarg perquè estava previst que se'l detingués i la nostra estratègia jurídica ja estava dissenyada", ha aclarit.

Segons ell, el que farà la justícia alemanya és "buscar si els fets que descriu el jutge Llarena tenen algun encaix en els delictes que contemplen els països democràtics, i això clarament no és així; més enllà dels Pirineus, el plantejament del jutge Llarena no se sosté". De fet, considera que "la llei no permet que Alemanya lliuri Puigdemont si creu que a Espanya se li poden vulnerar clarament els seus d rets".

Per a l'advocat, Alemanya, Bèlgica, Suïssa i Regne Unit són països democràtics i "davant de resolucions poc democràtiques evidentment tindran una posició comuna". Així, creu que Llarena "té el pitjor dels malsons en almenys quatre països i altres tribunals internacionals; va retirar l'euroordre perquè va entrar en pànic i ara té un problema perquè es contrastaran les seves resolucions".

Boye ha explicat que la justícia belga encara no ha reclamat la personació dels dos consellers, però suposa que en les properes hores es posarà en contacte amb ells i els seus equips jurídics, i tots dos es posaran a disposició de la justícia.