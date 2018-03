El marit de Rovira va viatjar a Madrid amb una dona que se li assemblava per despistar la policia espanyola

Molt poques persones coneixien la decisió de Marta Rovira de fugir a l´exili abans que es fes pública la notícia. Segons ha publicat avui el bisetmanari osonenc El 9 Nou, el marit de la republicana va viatjar la nit abans de la citació al Tribunal Suprem acompanyat d'una dona que se li assemblava molt.

El marit de Rovira va viatjar en cotxe a Madrid i ho va fer acompanyat per una dona molt semblant a Marta Rovira, per despistar els possibles agents que la seguien. Segons fonts properes a la família de Rovira, feia dies que se sentien vigilats per la policia espanyola.

El 9 Nou explica que el marit de Rovira va iniciar el trajecte poc després que acabés el ple del Parlament: «A aquella hora, els altres cinc diputats que estaven citats pel jutge Llarena ja sabien que Rovira havia iniciat el camí oposat a la capital espanyola.

«Ningú més, ni el cercle d´amics més propers». Diversos regidors de Vic van viatjar a Madrid l´endemà per fer costat a la seva «companya i amiga» i la notícia els va agafar completament per sorpresa, quan ERC va difondre la carta que anunciava que Rovira havia marxat a l´exili.