Passen a disposició judicial quatre dels nou detinguts en les protestes contra la detenció de Puigdemont

Quatre dels nou detinguts aquest diumenge al vespre en les protestes contra la detenció de Carles Puigdemont passen al llarg d'aquest dilluns a disposició judicial, segons han informat fonts policials. Mentrestant, els cinc restants van quedar en llibertat ahir mateix i estan a l'espera que el jutge els cridi més endavant per declarar. En total, els agents van detenir nou persones, totes elles a Barcelona, arran de les protestes prop de la delegació del govern espanyol després de la detenció de Carles Puigdemont quan acabava d'entrar a Alemanya per la frontera amb Dinamarca i procedent de Finlàndia, on la setmana passada va impartir una conferència.

A banda dels nou detinguts, el SEM va atendre 100 persones per ferides causades per les càrregues policials i els aldarulls. Del total, 92 persones van ser ateses a Barcelona –en tots els casos de caràcter lleu excepte un menys greu i dels quals 23 eren agents dels Mossos d'Esquadra-, 7 a Lleida i un a Tarragona, també lleus.