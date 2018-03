Pyongyang acusa Corea del Sud d'atemptar contra l'actual «clima de reconciliació»

n Els mitjans oficials de Corea del Nord van criticar durament Corea del Sud per les últimes maniobres militars del seu exèrcit, que atempten contra l'actual «clima de reconciliació», menys de quatre dies abans de l'inici de noves converses entre tots dos països. Pyongyang, concretament, va lamentar la decisió de Corea del Sud de desplegar avions de combat F-35A i la compra de nous míssils aire-terra de llarg abast com a part d'un intent per enfortir els sistemes d'armes. De fet, l'agència oficial de notícies sud-coreana, Yonhap, va confirmar que l'Exèrcit té previst presentar formalment el primer avió caça F-35A en una cerimònia de desplegament aquesta setmana, així com la compra el febrer de 90 míssils model Taurus Bunker-Buster.

«Aquests anuncis són provocacions obertes contra la part negociadora i un moviment perillós que va en contra de l'estat d'ànim actual de reconciliació i unitat que les dues Corees no havien presenciat en molt temps», segons un editorial de l'òrgan portaveu del Govern nord-coreà, el Rodong Sinmun. El comentari també al·ludeix a la dificultat de reconciliar esforços militars amb diàleg. «Negociacions i maniobres no es barregen», va afegir el dur editorial.