Torrent inicia avui el diàleg per articular el front comú

El president del Parlament, Roger Torrent, va emetre un missatge institucional per demanar «calma» als catalans, després de conèixer-se la detenció a Alemanya del cap de files de JxCat, Carles Puigdemont. Mentre en alguns carrers d'arreu de Catalunya els sobiranistes protestaven per la situació de Puigdemont i dels «presos polítics» independentistes, Torrent va voler fer aquesta crida i insistir en la necessitat de crear «un front comú pels drets i llibertats». És per això que va anunciar que avui iniciarà contactes amb partits polítics i agents socials amb la intenció «d'articular una resposta unitària» a la situació actual. El president del Parlament va carregar contra l'Estat per propiciar «els moments més foscos de la democràcia», i el va acusar de posar en risc «els fonaments d'Europa».

Després de mostrar-se «indignat» per la situació i enviar «l'escalf» a les famílies dels «presos i exiliats» especialment, Torrent va assegurar que, davant «d'aquest context especialment injust», tenia la necessitat de «fer una crida a la calma i a la responsabilitat de tothom». «Totes les respostes han de ser democràtiques, cíviques, transversals i necessàriament pacífiques, com sempre hem fet els catalans. No regalem victòries a qui no vol que la democràcia venci. No tinc cap dubte que la societat catalana actuarà com sempre ha fet: des de la no-violència i la fermesa», va dir, després de veure com durant tota la tarda se succeïen les mobilitzacions a Catalunya.

Per a Torrent, queda clar que la situació «exigeix una sortida política, no judicial». «Ara és l'hora de la política. Ho hem defensat sempre i ara és més pertinent que mai», va afirmar. I recordant la seva proposta de dissabte per crear «un gran front social i democràtic de defensa de les llibertats i els drets del país, que tingui traducció a la societat civil i que fins i tot pugui arribar a cristal·litzar a les institucions», va avançar que s'hi posa a treballar immediatament. «Demà mateix començaré a treballar amb partits, sindicats, entitats i organitzacions rellevants de la societat civil per tal d'articular una resposta conjunta i unitària. L'hora és greu. L'excepcionalitat, evident. I la causa de la democràcia està per sobre de qualsevol interès. Catalunya necessita una resposta a l'alçada de les circumstàncies», va afegir.