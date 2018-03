Tots els aeroports d'Espanya hauran de vendre aigua a un euro

Tots els aeroports d'Espanya estaran obligats a vendre ampolles d'aigua a un euro, com ja s'aplica en alguns d'ells. Aena ha decidit estendre aquest requisit en els concursos per adjudicar espais comercials, tant de màquines expenedores com de botigues.

Segons avança El País, les botigues hauran d'oferir ampolles petites de 33 centilitres a un euro, i les màquines, ampolles de mig litre al mateix preu.

Ara, els aeroports de Tenerife Sud, Gran Canària, Fuerteventura, León, Vitòria i Salamanca ja ofereixen aigua a un euro.

El preu de determinats productes bàsics a la xarxa d'aeroports d'Aena, sobretot l'aigua, havia originat queixes dels passatgers, que es van dirigir al Defensor del Poble, Francisco Fernández Marugán, per aconseguir una rebaixa.

En la seva última memòria anual, corresponent a 2017, Marugán, va informar que havia obtingut un compromís per part de l'organisme gestor dels aeròdroms espanyols per "posar a la disposició dels ciutadans fonts d'aigua potable" i limitar els preus màxims de les ampolles d'aigua, tant als negocis de restauració a l'aeroport com a les màquines 'vending'. En el cas de les màquines, el preu s'establia en 1,60 euros.

Ara, malgrat això, Aena ha anat un pas més enllà per rebaixar l'import fins a un euro.