Zoido: «No sé on estava el moviment pacífic que deien que no anava contra ningú»

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, s'ha mostrat crític davant les mobilitzacions que s'han viscut en les darreres hores a Catalunya, ha assegurat que han tingut "un caràcter de major violència" i que els Mossos han hagut de fer "un ús proporcionat de la força per evitar incidents més importants". Ha aprofitat, doncs, per carregar contra l'independentisme i els que han defensat que és una causa pacífica. "No sé on estava el moviment pacífic que deien que no anava contra ningú, les proves estan en el que ha passat en els darrers dies", ha manifestat. A més, ha defensat que la detenció de Puigdemont és "fruit de l'aplicació i funcionament de l'Estat de dret a Espanya i pels mecanismes de cooperació judicial dins la UE". També ha assegurat que els Mossos obriran expedient a "desenes" d'implicats en els aldarulls i ha tornat a negar que hi hagi presos polítics. "A Espanya fa temps que no existeixen presos polítics, des del 1978 que va ser la que ens vam donar a tots", ha valorat. També ha avançat que donaran odres als Mossos per extremar la protecció de "determinades institucions" a Catalunya.