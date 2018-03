La carretera entre Roses i Figueres estrena els nous carrils desdoblats

El desdoblament de la carretera que uneix Figueres i Roses (C-260) ja és una realitat. Coincidint amb el tret de sortida de la Setmana Santa, ahir es podia circular per l'ampliació del tronc central. Les obres van començar fa 11 mesos.

Els vehicles ja poden transitar per la nova via al seu pas per Vilatenim, tot i que l'obertura de tots quatre carrils encara està subjecte a les intervencions per enllestir els acabats. De fet, ahir a la tarda estaven oberts tres dels quatre car-rils centrals a causa dels treballs que es realitzaven a la mitjana de separació amb el vial lateral. Es tracta d'un tram de 750 metres, l'últim que quedava per desdoblar entre Figueres i Roses. Inicialment s'havia anunciat la finalització de les obres el maig del 2017, però no va ser fins divendres passat quan, per primera vegada, s'hi va poder circular.

Per a l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, les obres «dignifiquen un dels principals accessos a la ciutat, milloren la mobilitat i la seguretat dels veïns i han de ser motor per la dinamització econòmica i social de tot l'entorn». Felip va insistir en què és una de les inversions «més importants que ha fet mai el Govern català a Figueres», i és que l'obra ha costat prop de 17 milions d'euros, dels quals 8,9 s'han invertit en la indemnització de propietaris a qui es va haver d'expropiar propietats.

L'entrada a Figueres des de la carretera de Roses ha canviat la seva fesomia no només amb l'ampliació de la carretera, sinó també amb la instal·lació d'una passera per a vianants que connecta els diversos establiments a banda i banda de la carretera. Els carrils del desdoblament han sigut els primers en retirar les tanques i permetre-hi la circulació, però encara està restringida la connexió del vial nord. Es preveu que en els propers dies ja s'hi pugui circular.

L'alcaldessa Marta Felip va qualificar el desdoblament de «fita històrica per Figueres i la comarca». El desdoblament ha tardat vint anys en arribar i permetrà la «reordenació de l'espai» on hi desemboquen els vehicles que s'incorporen a la C-260 des de l'N-II.

La prova de foc serà a l'estiu, ja que la carretera suporta una mitjana anual d'entre 21.000 i 24.000 vehicles al dia però pot arribar als 43.000 diaris durant l'estiu.