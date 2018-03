Els CDR tallen l'N-340 a Alcanar i mantenen el trànsit interromput a l'AP-7 a Figueres

Els CDR també han tallat aquest matí l'N-340, al seu pas per Alcanar, per protestar contra l'empresonament de diputats, exdiputats i exmembres del Govern. La protesta s'ha iniciat al voltant de dos quarts de nou del matí, més tard que les iniciades per centenars de persones a l'AP-7, a Figueres, on la circulació es manté tallada en els dos sentits de la circulació, i de dos dels principals accessos a la ciutat de Barcelona, el tronc central de la Diagonal -amb Gran Via Carles III- i la Meridiana, en la seva confluència amb el Passeig Fabra i Puig. En el primer cas, la protesta ja s'ha aixecat i els cotxes circulen normalment, mentre que a la Meridiana la incidència s'ha allargat uns minuts més. Les línies de bus de TMB que passen per aquesta zona s'han vist afectades.

Segons el Servei Català de Trànsit, els vehicles es desvien per la sortida 2, a La Jonquera, en sentit sud, mentre que en sentit nord ho fan per la sortida 4, a Figueres Sud. A més, hi ha uns tres quilòmetres de vehicles que han quedat atrapats entre els dos punts de desviament de la circulació. Per la seva banda, a l'N-340 hi ha un quilòmetre de retencions.