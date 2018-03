Cifuentes anuncia a través d'un plasma una querella a periodistes

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, va denunciar ahir una «cacera política i personal» contra ella en una compareixença feta a través d'un plasma, en referència a les acusacions d'haver falsificat les notes d'un màster.

A més, Cifuentes també va anunciar que posarà una querella criminal contra els periodistes Raquel Ejerique i Ignacio Escolar, per haver publicat una informació «falsa, parcial i tendenciosa» sobre el màster de Dret Autonòmic que va dur a terme, cursat a la Universitat Rei Joan Carles.

Cifuentes va afirmar que ha estat «injuriada i calumniada» per l'atac «ferotge» que ha patit durant l'última setmana, de la qual, diu la presidenta de la Comunitat de Madrid, «se n'ha aprofitat l'adversari polític». La política també va avançar que sol·licitarà una prova pericial per demostrar que les acusacions són «falses» i que ella va ser en realitat perjudicada per un simple error «en la transcripció de les actes».

Al mateix temps, la prova encarregada per presentar la querella anirà encaminada «a demostrar que l'error» en les qualificacions «no només» va afectar a ella, «sinó que també a altres alumnes del màster», fet que conclouria que «no es tracta de falsedats ni de tractes de favor».

Cifuentes va insistir en respondre als «atacs despiadats» que ha rebut aquests dies i va advertir que les «campanyes de destrucció no podran amb nosaltres» i que «toparan amb el compromís amb la veritat, la unitat i la fortalesa del Partit Popular de Madrid». La presidenta regional també va firmar que «aquesta cacera no coneix ni normes ni ètica; només estètica», ja que, des del seu punt de vista, «es tracta de deteriorar la imatge de l'objectiu a batre, i del què representa».



Cifuentes presumeix

Per continuar amb la seva defensa, Cifuentes va presumir de la seva gestió: «No els importa que el PP de Madrid hagi estat un exemple de transparència i fermesa contra la corrupció durant aquest any ni que el Govern de la comunitat madrilenya s'hagi personat com a acusació en la Púnica per defensar els interessos dels nostres ciutadans».

Ara, Cristina Cifuentes compareixerà el 4 d'abril en un ple extraordinari a l'Assemblea de Madrid per la polèmica. La dirigent autonòmica donarà explicacions sobre aquesta qüestió a la Cambra de Vallecas, a petició de tots els grups de l'oposició.