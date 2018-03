A Das ningú no hi ha vist mai Llarena i l'alcalde dubta que hi tingui casa

A Das ningú no hi ha vist mai el jutge Llarena ni es té constància que hi tingui una residència. L'alcalde, Enric Laguarda, va reiterar ahir que l'Ajuntament no té cap evidència que el jutge que ha enviat a la presó els polítics sobiranistes tingui residència al municipi i ho ha posat en dubte perquè, a més, cap veí no n'ha sabut dir res. En una comarca de pobles petits on cada nucli coneix de sobres els segons residents il·lustres amb qui es topen a les botigues o les taules dels restaurants, a Das ningú ha pogut confirmar que el jutge del Tribunal Suprem espanyol hi tingui casa. Laguarda ha estat clar: «Tenim molts segons residents i grans empresaris que es barregen amb la població, però no ens sona de res i ningú no l'ha vist mai». L'alcalde de Das, una població de 223 habitants, ha lamentat tot el rebombori per la pintada davant d'una casa que finalment no era del jutge, sinó d'una família de segons residents «de tota la vida que sí que coneixen els veïns». Laguarda ha remarcat que «tot això no ens fa cap bé i genera mal rotllo, a Das no hi tenim res a guanyar i sí molt a perdre... algú va veure una adreça i va decidir fer la pintada al primer lloc que va trobar; ara haurem de pagar-ne la neteja».



La pintada, que feia la proclama «Llarena feixista. Ni a Das ni enlloc», va aparèixer diumenge al matí amb la signatura del col·lectiu Arran. Després d'això, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial va aprovar una declaració on condemnava l'atac a una residència del jutge i reclamava al ministeri de l'Interior que es prenguin mesures de protecció per al magistrat, la qual cosa, segons va remarcar ahir l'alcalde de Das, tampoc no inclou una demostració implícita que el jutge tingui casa al municipi.

Investiguen un tuit amenaçador



D'altra banda, la Fiscalia Superior de Catalunya ha incoat diligències d'investigació sobre un tuit que informava que la dona del magistrat viu a Sant Cugat del Vallès i que tots dos han de saber «que no podran anar pel carrer a partir d'ara». Per a la Fiscalia, el missatge mostra «la intenció de provocar intranquil·litat d'ànim, inquietud i desordre en les persones que s'hi designen, o la d'impedir-los o dificultar-los la llibertat d'obrar».