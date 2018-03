Demanen al PDeCAT que trenqui amb el PSC al Consell del Berguedà

Un grup de veïns de Bagà demana al PDeCAT del Consell Comarcal del Berguedà que trenqui el pacte de govern que manté amb el PSC. Aquesta és una de les decisions que van consensuar prop de dos centenars de ciutadans de la vila de l'alt Berguedà diumenge, en una reunió convocada per l'ANC de Bagà i que va aplegar persones alienes a l'assemblea territorial, segons la seva coordinadora, Alba Juez.



D'aquesta trobada n'ha sortit un document conjunt amb tres accions consensuades. Una és la demanda esmentada: reclamen al partit majoritari que governa al Consell Comarcal del Berguedà que trenqui el seu pacte amb el PSC, per ser «un partit clarament identificat amb el bloc del 155 i que accepta les ordres dictades des del PSOE». Recorden que «la comarca ha demostrat quina és la seva voluntat, tant al referèndum (amb un 94,93% a favor del sí) com a les eleccions del 21-D (amb 19.992 vots a favor dels partits sobiranistes envers els 4.661 dels partits unionistes)».



El Consell Comarcal del Berguedà funciona aquest mandat, que va iniciar-se el juliol del 2015, amb un pacte entre el PDeCAT, amb nou consellers, i el PSC, amb dos. Els dos partits van tancar un acord en què el PSC donava suport a la investidura de David Font com a president, a canvi d'estar al capdavant d'una de les vicepresidències, a mans del socialista Abel Garcia. Des de llavors, han governat sense incidències tot i la situació política que viu el país.



L'assemblea va convocar-se diumenge, abans del que estava previst, després de la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya. «Teníem intenció de celebrar la reunió dilluns, però la vam avançar perquè hi havia neguit i ganes de fer alguna cosa», va explicar Juez.



Plaça 1 d'Octubre



El grup veïnal també va acordar impulsar una recollida de signatures perquè la plaça del Raval de Bagà, on hi ha situat el Casal de la Vila, es bategi com a plaça 1 d'Octubre. «En aquest espai és on el poble vam defensar el referèndum i el dret a decidir», recorden en aquest manifest.



Finalment, el col·lectiu ciutadà ha volgut fer una crida a la calma i a la no-violència. «Evitem confrontacions ja que això només genera més prepotència i dóna arguments al bloc del 155 per continuar creient les seves mentides», diuen, a la vegada que reclamen «una resposta immediata i contundent».