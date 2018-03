Denuncien una pintada nazi al monument de les víctimes dels camps d'extermini a Vinaròs

L'Ajuntament de Vinaròs (Baix Maestrat) ha denunciat a la policia l'aparició el passat dissabte d'una pintada amb l'esvàstica al monument en reconeixement a les víctimes que van morir als camps d'extermini, ubicat al cementiri municipal. Segons que ha informat el consistori aquest dimarts a través d'una nota de premsa, la col·locació de càmeres al cementiri ha permès veure com es va produir aquest acte vandàlic i permetrà avançar en la identificació i localització del sospitós per part de la policia.

L'ajuntament ha informat que mentre avancen les indagacions policials treballa en netejar la pintada. En aquest sentit, el regidor d'Obres i Serveis, Guillem Alsina, ha garantit que el monument estarà a punt per dur a terme l'acte d'homenatge a les víctimes que cada any es realitza a principis de maig.

"Lamentem profundament el que ha passat i esperem que alguna cosa així no torni a succeir. Per la nostra banda estem prenent totes les mesures per evitar-ho. Demanem a la població civisme i respecte pels difunts que tant van patir als camps d'extermini nazi i pels seus familiars ", ha conclòs Alsina.