Detenen a Vilanova i la Geltrú la 'narco' més buscada per la justícia

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir a Vilanova i la Geltrú l'advocada gallega Tania Varela, segons van informar fonts properes a la investigació. Es tracta d'una narcotraficant a qui li consten tres ordres de detenció per blanqueig de capitals i tràfic de drogues. Varela, fugida abans d'ingressar a presó per la seva implicació en una partida milionària de cocaïna, formava part dels 52 fugitius més buscats per l'Europol i és l'única dona del cartell. Nascuda a Cambados (Pontevedra) el 1974, va ser condemnada a 7 anys de presó i es trobava en algun lloc desconegut des del 2014, amb ordres d'arrest per delictes de narcotràfic i blanqueig de diners.

Les autoritats espanyoles creuen que va exercir un paper important en el si d'una de les principals organitzacions criminals assentades a Galícia, que ha utilitzat el territori espanyol com a avantsala per distribuir droga a Europa procedent de Sud-amèrica. Varela era parella de l'advocat Alfonso Díaz Moñux i viatjava amb ell al cotxe quan va ser assassinat, tot i que llavors va assenyalar a la policia el fillastre de Laureano Oubiña, David P.L., com el suposat autor intel·lectual del crim. La policia no va trobar connexió amb la mort i va descartar la participació de Varela.