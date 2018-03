Detingut a Barcelona un 'Casanova' després d'estafar almenys 17 dones

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dilluns un home que havia estafat almenys 17 dones amb qui havia mantingut una relació i que tenia diverses ordres de cerca i captura. "Es guanyava la seva confiança de diferents maneres per tenir algun tipus de benefici econòmic i també els sostreia efectes personals, targetes i números de compte que utilitzava per algun tipus de frau", ha assenyalat el sergent Ignasi Hortelano, de la Unitat d'Investigació de l'Eixample.

La detenció es va produir al carrer de Londres, a la via pública, després que els Mossos d'Esquadra rebessin una informació anònima que identificava aquest home buscat per la justícia. A.C. ha passat a disposició judicial aquest dimarts i ha quedat en llibertat provisional. Els Mossos sospiten que hi podria haver més víctimes d'aquest estafador.

L'home havia estafat amb freqüència des del 2016, si bé ja se'l tenia identificat des del 2013. L'home utilitzava aplicacions per conèixer les dones i s'amagava darrere de diferents noms.

El jutjat d'instrucció 25 de Barcelona, en funcions de guàrdia, ha rebut el detingut aquest dimarts, amb diversos procediments oberts per suposades estafes contra diferents dones. Després de passar a disposició judicial, el jutjat de guàrdia ha acordat la llibertat provisional per un delicte d'estafa en relació a les diligències que el detingut tenia obertes al jutjat d'instrucció 13 de Barcelona.

El detingut també ha declarat al jutjat d'instrucció 2, on també hi havia una causa oberta contra ell, i s'ha decretat la llibertat provisional per un delicte d'estafa. Els jutjats penals 1 i 3, que tenien cursades ordres de cerca i captura del detingut, han pogut notificar-li personalment les citacions per als judicis oberts contra ell.