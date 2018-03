El director de la piscina de Ripoll i quatre monitores són citats a judici

El jutjat d'instrucció de Ripoll va donar ahir per finalitzada la instrucció en relació al cas de la mort d'una menor a la piscina municipal de Ripoll. La jutgessa ha acordat que les parts presentin els seus escrits en el cas que acusin les cinc persones que tenen la condició d'investigades per un delicte d'homicidi imprudent greu. Entre aquestes hi ha les quatre monitores –que també exercien de socorristes– que s'havien de fer càrrec dels nens i nenes aquell dia, així com el director de la piscina del municipi.

Els fets es remunten al maig de l'any passat, quan un total de 27 alumnes de P4 de l'Escola Pirineu de Campdevànol van anar a la piscina municipal de Ripoll per fer-hi un curset de natació. «Aquell matí, durant la franja horària en què es desenvolupava el curs, no hi havia personal duent a terme les funcions de socorrista, ni a la piscina petita ni a la gran», explica el document. El curset es feia entre les 10.50 h i les 11.40 h i estava format per 40 minuts d'activitats dirigides, durant les quals «cada monitor s'encarregava del seu grup», i 10 minuts de joc lliure «on tots els nens s'agrupaven a la piscina petita». L'escrit, elaborat per la jutgessa, relata que «cap» de les monitores va adonar-se que no hi havia la nena fins que «la resta de nens –que ja es trobaven amb els barnussos i les xancletes posades– es van dirigir cap al vestuari». Va ser llavors quan una d'elles va observar que «al banc de pedra, davant del carril número tres, quedava un barnús i unes xancletes», que pertanyien a la nena. Com que no la va localitzar al vestidor, es va dirigir a la piscina petita, on va trobar el seu cos «flotant a la part fonda», en aquell moment ja sense vida.



«Poca visibilitat»

En el cas del director de la piscina, que també consta com a investigat, la interlocutòria considera que va cometre una negligència greu perquè «la part profunda de la piscina petita tenia una visibilitat deficient». També subratlla que durant aquell dia «no hi havia personal fent les funcions de socorrista», cosa que és obligatòria en aquest tipus d'instal·lacions i amb especial necessitat «quan hi ha nens i nenes de curta edat que comencen natació». De fet, l'encarregada de vigilar la piscina entre les 9.45 h i les 11.45 h va haver d'exercir de monitora perquè en faltava una i si no no es podria haver realitzat el curset de natació per als infants. «Va passar a cobrir la vacant, efectuant feines de monitora i no de socorrista», situació que a efectes pràctics implicava no poder vigilar els nens i nenes des de fora, perquè estava dins de la piscina.

Tal com justifica la interlocutòria, els indicis sobre l'autoria dels fets es desprèn de «l'atestat i els informes pericials» dels Mossos d'Esquadra, així com les declaracions dels investigats, els testimonis i el metge forense. El jutjat de Ripoll fa responsables civils tant l'Ajuntament de Ripoll com el departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, fet que significa que podrien haver d'assumir el pagament d'indemnitzacions en cas de condemna.

Pel que fa a la família de la menor, va ser informada ahir de la decisió presa per la jutgessa i l'advocat del pare va confirmar que aquest s'havia mostrat «satisfet» per la finalització de la instrucció.