Espanya expulsa dos diplomàtics russos en una acció coordinada d'abast mundial

Espanya va anunciar ahir l'expulsió de dos diplomàtics russos com a resposta a l'atac químic contra l'exespia rus Sergei Skripal i la seva filla, Iúlia. El conflicte es va originar a principi de mes a la localitat britànica de Salisbury, quan tots dos van ser enverinats amb gas nerviós. El ministeri d'exteriors espanyol va fer pública la decisió mitjançant un comunicat en el qual assegurava que «des del principi» va considerar «l'atemptat de Salisbury» com un fet «d'extrema gravetat» i que representa «una seriosa amenaça per a la seguretat col·lectiva i el Dret Internacional».

El Govern espanyol també va detallar que els diplomàtics expulsats disposen d'una setmana per marxar, en una mesura que, explica el ministeri, es pren «en consonància amb el què es va acordar amb tots els estats membres de la Unió Europea al Consell Europeu del 23 de març passat».

En total, setze països de la Unió Europea, inclosos França i Alemanya, s'han afegit al Regne Unit, que va responsabilitzar Moscou de l'atac des del primer moment i va expulsar 23 diplomàtics. Després d'estudiar a fons la situació, els estats europeus que ara han actuat van concloure que la culpa provenia de Rússia d'una forma «extremadament probable» i que «no hi ha cap explicació alternativa creïble».

D'aquesta manera, Alemanya, França i Polònia ja han anunciat l'expulsió de quatre diplomàtics, mentre que Lituània i la República Txeca faran el mateix amb tres. Itàlia, els Països Baixos i Dinamarca, dos, i Letònia, Estònia, Finlàndia, Romania, Suècia, Noruega, Hongria i Croàcia, un. Fonts europees no descarten encara que s'hi afegeixin més països en les properes hores, com podrien ser Bèlgica i Irlanda.



Contundència als EUA

El Govern dels Estats Units també ha ordenat l'expulsió de 60 diplomàtics russos i el tancament del consolat de Rússia a la ciutat de Seattle com a represàlia de l'atac a Sergei i Iúlia Skripal. «Amb aquests passos, els Estats Units i els seus aliats deixen clar a Rússia que les seves accions tenen conseqüències», va advertir la Casa Blanca en un comunicat en què va atribuir l'ordre al president, Donald Trump. «Les accions d'avui fan més segur els Estats Units en reduir la capacitat de Rússia per espiar i dur a terme operacions encobertes que amenacen la seguretat nacional», esgrimia.

La Casa Blanca va afirmar en la seva nota que els Estats Units estan «disposats a cooperar per construir una millor relació amb Rússia», però va advertir que «això només es produirà si hi ha un canvi en el comportament del Govern rus».



Resposta russa

L'ambaixador rus als Estats Units, Anatoli Antonov, es va afanyar a condemnar l'expulsió massiva de diplomàtics, que va titllar d'«equivocada», segons l'agència de notícies oficial Sputnik. En aquest sentit, va acusar Washington de destruir les relacions bilaterals i va prometre que hi haurà una «resposta simètrica».

Pocs instants després de la notícia, el ministeri també va publicar una nota on assegurava que «reaccionarem» davant d'aquest «acte hostil».

La diplomàcia russa va expressar la seva «enèrgica protesta» pel que han interpretat com una decisió «contrària» a la seva voluntat de resoldre els fets del 4 de març, quan es va produir l'atac químic contra els Skripal.

Aquestes expulsions, argumenten, evidencien una «posició parcial, preconcebuda i hipòcrita» per part del Regne Unit i els seus socis. Moscou ha interpretat que aquesta llarga cadena d'expulsions obeeix a la «notable solidaritat» amb Londres, si bé retreu als aliats de la capital del Regne Unit «que segueixin cegament el principi de la unitat euroatlàntica sense tenir en compte el sentit comú, les normes del diàleg civilitzat entre estats i els principis del Dret Internacional».

Per la seva banda, el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, va declarar a la premsa que «lamentem molt aquestes decisions». Peskov va explicar que el ministeri d'Exteriors rus examinarà «país per país» quina és la resposta més adequada, tot i que serà el president Vladímir Putin qui decideixi en última instància què fer en cada cas.

El portaveu també va aprofitar l'actualitat de la situació per mantenir la idea que Rússia «ni ha tingut mai ni tindrà res a veure» amb l'enverinament de Skripal i la seva filla. Putin, que va parlar del tema ahir des de la seu del seu partit polític, va insistir també en la innocència de Rússia: «És un deliri, no té cap sentit», va sentenciar el president rus.