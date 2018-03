Familiars dels polítics, a l'Eurocambra: «s'estan vulnerant drets fonamentals»

«La repressió té cares i és per això que avui som aquí», va explicar a l'inici l'eurodiputat Mark Demesmaeker, en nom de la plataforma, que agrupa més de 40 eurodiputats de diferents grups polítics. Laura Masvidal (dona de Joaquim Forn), Meritxell Lluís (parella de Josep Rull), Pol Leiva (nebot de Jordi Cuixart), Montserrat Puigdemont (germana del president destituït) i Betona Comín (germana del conseller de Salut cessat) van lamentar la situació en què es troben els seus familiars i van demanar la implicació d'Europa. «El que està en joc són els drets i la democràcia, drets fonamentals que s'han de respectar en última instància a Europa», va dir Pol Leiva.



Per la seva banda, la germana de Carles Puigdemont va assegurar que «fer la vida diària i compaginar-la amb l'absència d'algú és complicat» per a les famílies. Precisament sobre la situació judicial de Puigdemont s'hi van referir Demesmaeker i l'alemany Bernd Lucke, que esperen que tingui un judici «just» i no sigui extradit per Alemanya. «A Espanya no hi ha un judici amb garanties», va apuntar també la germana de Comín, que va recordar que entre els que han dit que el que està passant és «una barbaritat» hi ha els «millors» penalistes de l'Estat.



«Ens trobem en una situació extraordinària», va dir Meritxell Lluís, que va apel·lar a les institucions europees perquè es tracta de «democràcia» i no «d'independència o no». Lluís va assegurar que el seu objectiu és que «tothom» pugui expressar-se «sense pors i amenaces».



Tots ells van parlar també de com és la relació amb els familiars des que són a la presó o a l'exili. «Hi ha situacions diverses», va recordar Montserrat Puigdemont, que va indicar que «hi ha nens petits i pares grans». «Imagina't per a un nen petit veure el seu pare a través d'un vidre», va dir a una periodista que li va demanar com és el dia a dia dels parents dels presos i els exiliats. «I als que són fora, no s'hi pot anar cada setmana, a veure'ls», va afegir.



Per altra banda, el nebot de Jordi Cuixart va assenyalar que «la situació demana molta humanitat» i va lamentar que el seu tiet sigui en presó preventiva amb un règim de dispersió aplicat «similar al que tenien presos d'organitzacions terroristes». Leiva també va fer referència a la delicada situació familiar de Cuixart, que té un nen molt petit: «un nen de sis mesos ha fet 22 viatges a Madrid», va afirmar.

«On ets, Europa?»



El parlamentari d'Esquerra Jordi Solé, per la seva banda, es va mostrar crític amb el paper mantingut fins ara per la UE: «On ets, Europa? On ets, Juncker? On ets, Tusk?», es va preguntar. Amb tot, també va voler reconèixer la «solidaritat» d'altres eurodiputats i els suports rebuts. Sobre el paper de la Comissió Europea, que ahir va evitar valorar els empresonaments, Solé va avançar que han demanat oficialment reunir-se amb Jean-Claude Juncker i Donald Tusk.