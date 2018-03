Iceta a Torrent: «No sé si al president del Parlament li pertoca encapçalar fronts»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va respondre ahir a la proposta del president del Parlament, Roger Torrent, de formar un «front unitari» en defensa dels drets fonamentals davant la «suspensió de la democràcia». «No sé si al president del Parlament li pertoca encapçalar fronts. Si vol ser un president de tothom hauria de mirar exactament com calibra les seves iniciatives», va dir Iceta, que no obstant això va estendre la mà a una propera trobada amb Torrent pel que faci falta.



«Nosaltres sempre respectarem el funcionament de les institucions però aquestes institucions han de representar el conjunt i no només una part, per important que sigui», va recordar. «Sempre hem dit que intentem defugir i superar els blocs a Catalunya. I ens sembla que el front seria més del mateix, i aquest no és el camí», va reflexionar el primer secretari del PSC. «El problema ara no és de fronts sinó que tenim un país dividit, sense Govern, amb les institucions intervingudes i ple de gent amb el cor encongit», va enumerar el socialista, que va fer una clara aposta per «rebaixar la tensió i, sobretot, obrir una etapa nova a Catalunya». Entre aquestes opcions no hi hauria, segons el primer secretari del PSC, proposar una investidura de Carles Puigdemont. «Nosaltres respectem el que va dir el TC sobre aquesta qüestió. Va fixar clarament la necessitat d'una presència del candidat davant el jutge i un permís judicial per a la investidura», va recordar.

«Dimissió de Torrent»



La presidenta del grup parlamentari de Cs, Inés Arrimadas, va demanar ahir la dimissió al president del Parlament, Roger Tor-rent. Ho va fer a través d'una conversa telefònica ja que no van poder encaixar agendes, segons Arrimadas. La dirigent de la formació taronja considera que Tor-rent actua amb «arbitrarietat» en prendre decisions, com ara «trigar tres setmanes» per acordar la data del ple per a la proposta de resolució de Cs i «en canvi convocar una nova reunió de la mesa i la junta de portaveus per si es fixa el ple urgent que demanaven JxCat, ERC i la CUP». Cs també demanarà empara al Tribunal Constitucional per la «vulneració de drets» dels diputats.