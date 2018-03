Juristes manresans criden «Llibertat!»

Més d'un centenar d'advocats, procuradors i treballadors dels jutjats de Manresa es van concentrar ahir al migdia davant del Palau de Justícia de la capital del Bages per exigir l'alliberament dels presos independentistes i per denunciar la «vulneració de drets fonamentals» a l'Estat espanyol. Durant la concentració, els advocats i els procuradors es van posar simbòlicament les seves togues.



Entre els concentrats hi havia el degà del Col·legi d'Advocats de Manresa, Abel Pié, que, al final de l'acte, en declaracions als mitjans de comunicació, es va mostrar convençut que la majoria de col·legiats manresans s'afegirà a la querella col·lectiva contra el jutge Pablo Llarena, per prevaricació, en el cas que s'acabi presentant. La denúncia està sent preparada de moment per diferents col·lectius d'advocats catalans.



A la concentració d'ahir, també hi va assistir la degana del Col·legi de Procuradors manresà, Ester Garcia. A l'acte, presidit per una pancarta amb el lema «Llibertat i democràcia», s'hi van afegir de forma espontània usuaris dels jutjats i del registre civil, que sortien o entraven en aquell moment. La convocatòria de Manresa es va fer de forma paral·lela a la d'altres concentracions similars que es van dur a terme de forma simultània en jutjats de tot Catalunya.



Durant la concentració de la capital del Bages, els manifestants, molts dels quals anaven amb llaços grocs, van llançar proclames de «Llibertat presos polítics» i «És Puigdemont el nostre president». Seguidament, l'advocat David Casellas, membre de la junta del Col·legi d'Advocats, va llegir un escrit de la Coordinadora d'Advocats Catalans en defensa dels drets i llibertats fonamentals dels catalans i les institucions, un text que es va publicar divendres després de donar-se a conèixer els nous empresonaments.



«Les resolucions judicials que s'estan dictant en el marc de la causa general contra l'independentisme no s'ajusten a criteris legals, sinó a un ús ideològic del dret, que posa en evidència el trencament del principi de separació de poders a l'Estat espa-nyol», sosté el text, que denuncia «l'abús de dret» del jutge Llarena.



Segons la Coordinadora d'Advocats, les resolucions del jutge s'han construït prenent com a base «un relat fàctic i un argumentari que només se sosté des de les motivacions polítiques, i no des dels principis i garanties que han de contenir les actuacions judicials». El text acaba demanant «l'alliberament immediat» de Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carme Forcadella, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Joaquim Forn. La concentració d'advocats i procuradors manresans va culminar amb el cant dels Segadors.

Possible querella col·lectiva



«Una gran majoria d'advocats del Col·legi d'Advocats de Manresa donaríem suport, a títol individual, a una querella col·lectiva contra Pablo Llarena». Així ho va assegurar després de l'acte el degà del col·legi manresà, Abel Pié, després de la concentració, en ser preguntat respecte d'això.



Juristes catalans, aglutinats en associacions com Drets o la Coordinadora d'Advocats Catalans, estan estudiant la possibilitat de presentar una querella col·lectiva, per prevaricació, contra el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, per haver processat dirigents independentistes per rebel·lió, malgrat la inexistència de violència, i per haver vulnerat els seus drets fonamentals, en dictar presons preventives. En aquest sentit, va explicar que «és molt probable» que s'acabi presentant la querella col·lectiva i que, en aquest cas, es mostra convençut que «una gran majoria» de col·legiats manresans s'hi adheriria.



Segons Pié, hi ha molts juristes que estan d'acord que les resolucions de Llarena «no s'aguanten per enlloc». Segons afegeix, «perquè hi hagi delicte de rebel·lió, hi ha d'haver autèntica violència, i no n'hi ha hagut. Per tant, tampoc no hi hauria d'haver presons provisionals. Estem davant, doncs, d'una decisió política».