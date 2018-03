El jutge manté Puigdemont a la presó mentre s'estudia el cas

El tribunal de primera instància de Neumünster, a l'estat de Schleswig-Holstein, va ampliar ahir la detenció preventiva de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, detingut diumenge a Alemanya en aplicació de l'euroordre emesa pel Tribunal Suprem.



Puigdemont va comparèixer durant unes tres hores i mitja davant el jutge en un «ambient molt professional» i, entre altres qüestions, la seva declaració va servir per verificar la seva identitat i exposar les seves objeccions per evitar ser extradit. «Ha comparegut en calma i serè», va afirmar el fiscal general de la ciutat de Schleswig, Georg-Friedrich Guentge, en declaracions a la premsa en ser interrogat per com estava l'expresident català. El fiscal de la regió de Schleswig-Holstein va evitar aventurar una data però va subratllar que és «poc probable» que es prengui una decisió sobre la seva possible extradició aquesta setmana, segons va informar la televisió pública alemanya ARD.



Després d'aquesta decisió, Puigdemont va tornar a la presó de Neumünster, on va ingressar diumenge després de ser arrestat en territori alemany després de travessar la frontera des de Dinamarca. El seu advocat, Jaume Alonso-Cuevillas, va assenyalar a la premsa que no va poder visitar el seu client a la presó, atès que ja havia acabat l'horari de visita dels reclusos. Ara, serà la Fiscalia General de Schleswig-Holstein la que analitzarà la documentació entregada per determinar si es compleixen els requisits perquè l'expresident català sigui extradit a Espanya en un procediment que pot allargar-se entre 10 i 60 dies, prorrogables fins a 90, segons fonts jurídiques.



A continuació, l'organisme presentarà el procés d'extradició davant el Tribunal Superior del land. En el cas que la Fiscalia arribi a la conclusió que no existeixen els requisits per a una extradició, ordenarà llavors la seva llibertat. Per contra, si decideix acordar el seu lliurament a Espanya, l'expresident tindria encara la possibilitat de presentar un recurs davant un tribunal de Karlsruhe. Existeix un límit màxim de 60 dies per mantenir detingut Puigdemont fins que la justícia alemanya decideixi el seu lliurament a Espanya en el cas que el líder independentista no accepti la seva extradició. No obstant això, una portaveu de la Fiscalia va recordar que hi ha hagut processos que s'han perllongat més temps. Així mateix, va indicar que si bé no s'espera que s'esgoti aquest termini, tampoc és probable una decisió aquesta setmana.

El Codi Penal alemany



El delicte de rebel·lió no està tipificat com a tal en el Codi Penal alemany però pot haver-hi delictes que siguin equiparables, segons va informar ahir la portaveu del ministeri de Justícia, Stephanie Krüger, que va declinar respondre si es referia al d'alta traïció que sí que recullen les lleis d'aquest país amb una pena màxima de 25 anys.



L'expresident de la Generalitat està processat pel Tribunal Suprem per un delicte de rebel·lió i un altre de malversació. A Alemanya existeix el delicte d'alta traïció, que té similituds amb el tipus penal del Codi Penal espanyol. L'article 81 del Codi Penal alemany estableix que qui actuï «amb violència o amenaça de violència per danyar l'existència d'Alemanya o modificar l'ordre constitucional recollit en la Constitució de la República Federal d'Alemanya serà penat amb cadena perpètua o amb penes de presó de no menys de deu anys». «En casos menys greus, les penes de presó van des d'un any fins als deu anys», afegeix el text.



Així mateix, la llei alemanya recull penes per a la preparació d'un delicte d'alta traïció. L'article 83 del seu Codi Penal estableix que «qui prepari una acció d'alta traïció contra l'Estat serà penat amb d'un any a deu anys de presó i en casos menys greus amb penes de presó des d'un any fins als cinc anys».