Pneumàtics a l'asfalt i camioners enfadats pel tall a l'AP-7

Un miler de persones han acudit a la crida per tallar aquest matí l'AP-7 a l'alçada de Figueres, una mobilització que poc abans de les 12 del migdia els Mossos han començat a dissoldre. Els manifestants, molts dels quals amb gorros i passamuntanyes, s'han preparat per passar-se hores a la calçada. Han portat màrfegues, entrepans i fins i tot han plantat tendes de campanya damunt l'asfalt. A l'inici del tall en sentit nord, un tros de tanca metàl·lica aguantava la pancarta amb el lema 'Organitzats i mobilitzats, fem efectiva la República. Llibertat presos polítics'. Els CDR demanen que més gent se sumi a la protesta per mantenir la mobilització, que insisteixen que és "pacífica" i sense violència. Entre els conductors –molts d'ells, camioners- que s'han vist atrapats en aquest punt, els sentiments van des de la resignació a la indignació. De moment, els Mossos d'Esquadra no han fet acte de presència.

El CDR Girona havia convocat a les 3.30 hores al pàrquing de la Copa per fer una mobilització "de 24 hores" i "si es pot fer durar més, millor". Sense desvetllar el destí final, advertien als activistes que hi anessin amb cotxe i amb un "kit d'acció" consistent en roba negra, gorra o gorro del mateix color, armilla reflectant groga, calçat esportiu, fulard o mocador, esmorzar dinar i sopar, bateria externa per al mòbil, aigua, auriculars i guants de treball.

La consigna era clara: mobilitzar-se "fins a implementar la República". Desenes de cotxes s'han trobat al punt de trobada i cap a les quatre han sortit en caravana fins a un aparcament dels afores de Bàscara. Allà, s'han aturat durant tres quarts d'hora fins que han rebut "l'ok" per continuar fins al segon punt de trobada, el ja definitiu. Ha estat a Hostalets de Llers (Alt Empordà). Des d'aquí, a les sis han tallat la carretera, on hi han accedint desmuntant una de les tanques, cridant la consigna 'Llibertat presos polítics'.

Segons el CDR, s'hi han aplegat més d'un miler de persones tallant el pas en tres punts: autopista en sentit nord, en sentit sud i al peatge de la sortida 3. Els manifestants porten estelades, les armilles grogues i també han fet el tall de la via amb pneumàtics, on hi ha desplegades diverses pancartes on s'hi pot llegir 'República catalana ara' o 'Freedom political prisoners'. En algun dels talls també han muntat tendes de campanya.

Cap a tres quarts de vuit, el CDR ha fet una crida per comptar amb més gent. "Necessitem ser moltes més, recordem que això és una acció pacífica", han ressaltat.

Entre els manifestants hi ha un grup de Taradell (Osona), que ha sortit amb set cotxes de matinada per arribar al tall de Figueres. Tot i que, com la resta dels concentrats, no han volgut fer declaracions a càmera per evitar possibles persecucions judicials, han explicat que han decidit participar en la concentració perquè cal "parar el país". "Els polítics no mouen fitxa i hem de sortir al carrer per fer president Carles Puigdemont", han explicat.

Els darrers esdeveniments, amb l'empresonament de Josep Rull, Jordi Turull, Raul Romeva, Dolors Bassa i Carme Forcadell i la detenció de Puigdemont a Alemanya l'han viscut amb "tristesa, indignació i impotència". "No hem de permetre que puguin fer el que volen i que només hi hagi justícia per una banda", han afegit. Temen que Alemanya extradeixi Puigdemont. "Hem de continuar amb la mobilització ciutadana", han conclòs.

L'altra cara de la moneda



El tall ha atrapat diversos conductors que, d'entrada, s'han pres el tall del trànsit amb resignació. Poca estona després, però, han començat a preguntar quanta estona duraria. Un dels camioners és Luis Garcés, que ha explicat que s'ha aixecat molt aviat per arribar a temps des d'Alacant fins a Perpinyà. "Això és i serà Espanya, s'hi posin com s'hi posin", ha afirmat i ha acusat els independentistes de "no respectar les lleis" i de perjudicar "només els treballadors". "Ells sí que són feixistes", ha afegit. A més, també ha criticat que els Mossos d'Esquadra "permeten aquests talls i no fan res".

Amb més bon humor s'ho ha pres Emilio Pérez, que viatjava des de Barcelona fins a Banyuls "per un tema de feina". "Estic a favor del dret a manifestar-se però sap greu que afecti a treballadors que no en tenen la culpa; crec que en cert punt és egoista", ha conclòs.

Els Mossos d'Esquadra desvien el trànsit per l'N-II en sentit sud a la sortida 2 de l'AP-7 (la de la Jonquera) i en sentit nord a la sortida 4 (la de Figueres Sud). Hi ha 3 quilòmetres de vehicles que han quedat atrapats pel tall i retencions de 2 quilòmetres abans de la sortida del peatge.