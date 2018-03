Puigdemont va detectar una balisa de seguiment al seu cotxe fa dos mesos

Carles Puigdemont sabia que els serveis secrets espanyols controlaven els seus moviments i el seu vehicle. Segons revela aquest dimarts La Vanguardia, el president cessat va denunciar fa dos mesos a les autoritats policials belgues la troballa d'una balisa de localització instal·lada al seu vehicle.

El descobriment el va fer, cita l'esmentat diari, el sergent dels Mossos que acompanya Puigdemont. La balisa estava amagada als baixos del cotxe, un Renault Espace amb matrícula belga.

Per detenir el líder de JxCat, el CNI espanyol va seguir el vehicle, que va sortir de Waterloo, Bèlgica, divendres al matí per recollir Puigdemont a Estocolm, Suècia, on va arribar des de Finlàndia en transbordador. D'allà, comptaven travessar Dinamarca, Alemanya i Holanda abans d'arribar de nou a Waterloo, però van ser aturats uns quilòmetres després d'entrar en territori alemany.