Puigdemont fa una crida «a la unitat del sobiranisme»

El president destituït Carles Puigdemont es manté "ferm, amb coratge i determinació", segons ha explicat el seu advocat, Jaume Alonso-Cuevillas, després de visitar-lo a la presó de Neumünster, a Alemanya.

"Es considera un pres polític, i com a tal està perfectament disposat a suportar el que calgui", ha remarcat Alonso-Cuevillas, que ha dit que el líder de JxCat "no defallirà" en les seves idees polítiques i que ha fet una "crida a la unitat de tot el sobiranisme".

El lletrat ha dit que el seu client rep un "tracte exquisit" per part dels serveis penitenciaris, i rep el suport dels presos amb qui "comparteix instal·lacions".

"Està en perfecta forma, tant física com anímica", ha dit l'advocat, que també ha expressat "confiança" en la justícia alemanya per la resolució del cas. Puigdemont, a través del seu advocat, també ha volgut agrair el "recolzament" que rep tant de la gent que s'ha acostat a la presó com de la que l'ha escrit per carta, i a expressat la seva "solidaritat" amb "totes les persones que han patit violència als carrers aquests dies a Catalunya".

Durant la compareixença, Cuevillas també ha explicat que ara el cas de Puigdemont a Alemanya passa al tribunal superior del ´land´ de Schleswig-Holstein, que ha de decidir en primer lloc si admet a tràmit la demanda d´extradició. "Confiem molt en la justícia alemanya, confiem que tingui un bon resultat", ha expressat.

L´advocat de Toni Comín i Meritxell Serret, Gonzalo Boye, també ha visitat Puigdemont al centre penitenciari de Neumünster i ha explicat que el president destituït s´ha mostrat "molt content" després de saber que el consell de drets humans de l´ONU havia admès a tràmit la seva demanda contra l´Estat espanyol per protegir els seus drets polítics. Segons Boye, els seus advocats alemanys li van explicar ahir la decisió de Nacions Unides. La breu atenció als mitjans no ha passat dels deu minuts perquè tant Cuevillas com Boye havien "d´agafar un avió".