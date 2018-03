El Barça no pot recórrer resolucions que prohibeixen l'exhibició d'estelades

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha establert que el Futbol Club Barcelona no té "legitimitat" per recórrer resolucions que prohibeixen l'entrada i exhibició d'estelades als camps de futbol. El tribunal ha confirmat la inadmissió d'un recurs que el club blaugrana va presentar davant un jutjat d'instrucció de la capital espanyola després que la delegació del govern espanyol a Madrid impedís l'entrada d'estelades durant la final de la Copa del rei del 2016, que es jugava a l'estadi Vicente Calderón. En un primer moment, el jutjat d'instrucció no va admetre el recurs argumentant que hi havia "manca d'acte susceptible de recórrer". Ara, el TSJM confirma la decisió però n'aporta un motiu diferent. Segons els jutges, el Barça no té "legitimitat" per recórrer aquest tipus de decisions perquè no està recollit als seus estatuts. El club havia recorregut a la justícia perquè entenia que la prohibició d'exhibir estelades vulnerava el dret fonamental de la llibertat d'expressió dels seus socis. El TSJM, en canvi, creu que els estatuts no defensen el dret dels seus socis a portar banderes de determinades tendències polítiques.

La secció primera de la Sala Contenciosa-Administrativa del TSJM ha confirmat la decisió del jutjat contenciós-administratiu 15 de Madrid, que no va admetre un recurs del Futbol Club Barcelona. El club hi va recórrer després que la delegació del govern espanyol a Madrid dictés una resolució verbal a través de la qual impedia la introducció i exhibició de banderes estelades durant la final de la Copa del rei del 2016, que enfrontava Barça i Sevilla.

El club blaugrana entenia que aquesta decisió del govern espanyol "vulnerava el dret fonamental a la llibertat d'expressió dels socis". En un primer moment, el jutjat contenciós-administratiu 15 ja va tombar el recurs perquè considerava que no hi havia "acte susceptible de recórrer".

Ara, el TSJM confirma aquella decisió, però en dona un motiu diferent. El tribunal considera que el club no està "legitimat" per presentar aquest tipus de recursos i argumenta que en els seus estatuts no es defensa el dret dels socis a portar banderes de determinades tendències polítiques. A la sentència, els jutges reprodueixen part dels estatuts del club. "No hi ha dubte que podem declarar sense ambigüitat que no té interès legítim per instar la vulneració del dret a la llibertat d'expressió", recull la sentència.