La DGT preveu més de 9 milions de desplaçaments en l'operació sortida

La Direcció General de Trànsit posa en marxa avui la segona fase del dispositiu especial de Setmana Santa. Aquesta segona etapa, que a alguns punts com Catalunya, Cantàbria i la Comunitat Valenciana no començarà fins demà, té previstos més de 9 milions de desplaçaments per carretera fins al dilluns 2 d'abril, quan es donarà per tancada.

Els principals problemes circulatoris durant el dispositiu es presentaran a les sortides dels grans nuclis urbans cap a les zones turístiques de la costa, segones residències, poblacions amb actes religiosos tradicionals i zones de muntanya per a la pràctica d'esports d'hivern.

Segons Trànsit, aquesta és la fase més important de tot l'any pel seu volum i el desplaçament de vehicles al llarg de tota la xarxa viària en un temps molt limitat. És per això que l'organisme recomana planificar el viatge i evitar les hores més desfavorables. En el global del dispositiu, que va iniciar-se el divendres passat, s'espera que hi hagi una xifra aproximada de 15,5 milions de desplaçaments.



Les muntanyes catalanes, plenes

Els locals de restauració i oci nocturn preveuen una ocupació mitjana del 80% durant els quatre dies festius de Setmana Santa i creuen que poden arribar a facturar entre el 200 % i el 300 % del que facturarien en circumstàncies no festives, segons va informar ahir la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm).

Fecasarm va explicar que els sectors més afavorits seran els locals de poblacions turístiques de muntanya, «amb el 95% de l'ocupació a causa de la bona temporada d'esquí», a més d'una previsió del 70% d'ocupació en ciutats de la costa i del 80% en grans ciutats turístiques, com Barcelona. A aquest augment, hi contribuiran una afluència més elevada de turistes estrangers, més desplaçaments llargs des de diferents punts de Catalunya, turisme nacional afavorit per les previsions climatològiques i l'ampliació dels horaris de les terrasses.

En referència a les terrasses, pel que fa a Barcelona, aquestes podran tancar a les 01.00 hores les quatre nits, mentre que els bars, restaurants, locals musicals, sales de concerts, cafès, teatres i salons de banquets podran allargar mitja hora més de l'habitual la seva obertura, i tres quarts més en el cas de discoteques i sales de ball i de festa.

Tot i aquestes bones dades, la federació també va alertar que «els comerços hauran d'esperar fins al pont de maig per tornar a registrar una alta ocupació» similar a la d'aquests dies.