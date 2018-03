DIRECTE | Segueix el ple del Parlament de Catalunya

El ple del Parlament de Catalunya -que pots seguir en directe a Regió7- ha aprovat aquest dimecres garantir els drets polítics de Carles Puigdemont, Jordi Turull i Jordi Sànchez.



El text aprovat compromet a la Cambra "a adoptar totes les mesures necessàries per garantir" que Puigdemont, Sànchez i Turull puguin exercir els seus drets polítics, incloent el de poder sotmetre's a un debat d'investidura en un futur immediat.



La diputada de JxCat Gemma Geis ha advertit que el seu grup està determinat a investir Puigdemont malgrat les traves de l'Estat: "No renunciem a la investidura de Puigdemont. Som la llista del president i farem tot el possible per a la protecció de la seva legitimitat com a president".



L'ordre del dia també inclou la presentació i debat d'un informe del Síndic de Greuges sobre l'1-O.



13.30 h

Elsa Artadi debuta a la tribuna del Parlament de Catalunya

13.15 h

Millo adverteix Torrent que està seguint els passos de Forcadell i que és un camí que "ja sap on porta"

13.00 h

El Parlament tomba una proposta de resolució de Cs que demanava la dimissió de Torrent com a president de la cambra

12.50 h

Les millors imatges del ple d'aquest dimecres







12.30 h



La CUP exigeix investir Puigdemont "ja" i critica Torrent per ajornar en el seu moment el debat

11.55 h

Clara Ponsatí s'entrega en una comissaria d'Edimburg

11.40 h

JxCat, ERC i CUP aproven que es garanteixin els drets polítics dels empresonats

11.20 h

Puigdemont assumeix que el procés pot durar "dues setmanes, dos mesos o vint anys"

11.15 h

Domènech (CatECP) proposa un Govern d'independents per desbloquejar la situació

10.50 h

Ponsatí inicia una campanya per finançar la seva defensa

Avui em poso a disposició de la justícia escocesa aacompanyada pel meu advocat @AamerAnwar. Ajudeu-nos fent aportacions a https://t.co/Deoi2eTTzf per cobrir les despeses de la meva defensa! RT si us plau! pic.twitter.com/qcQ0uCV4FU „ Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) 28 de març de 2018

10.40 h

Intervé al ple la diputada d'ERC Anna Caula

10.35 h

La Mesa del Parlament no tracta aquest dimecres la petició de Puigdemont de delegar el vot

10.20 h

Comença el ple del Parlament de Catalunya

09.50 h

Carles Puigdemont demana la delegació de vot des de la presó

09.45 h

Opinadors de grans mitjans alemanys veuen "ben probable" que la justícia alemanya no extraditi Puigdemont

09.30 h

Consulta l'ordre del dia del ple

Convocat el Ple del #Parlament per dimecres, 28 de març, a les 10 del matí.



L'ordre del dia inclou el debat i la votació de cinc propostes de resolució i el debat de l'informe del @sindicdegreuges sobre l'1 d'octubre pic.twitter.com/w1kG9icjY4 „ Parlament Catalunya (@parlamentcat) 26 de març de 2018

La diputada de JxCATde Catalunya i ha declarat que se sent honrada de fer-ho.El delegat del govern espanyol a Catalunya,, ha advertit el president del Parlament, Roger Torrent, que. Millo ha afirmat que Torrent va començar "molt bé" però critica que ara, segons el seu punt de vista, utilitzi el càrrec per "fer proclames polítiques" i permetre que les institucions catalanes estiguin "segrestades pels independentistes radicals de la CUP i els CDR". En aquest sentit, el delegat ha assegurat que Torrent està propiciant "debats estèrils" al Parlament –com la resolució per garantir que Puigdemont, Sànchez i Turull puguin exercir els seus "drets polítics"- i, alhora, està alimentant "fronts comuns que fomenten la confrontació". Millo insta el president del Parlament a proposar un candidat a la presidència que "compleixi amb els requisits legals" perquè Catalunya tingui un Govern "efectiu i no simbòlic".El Parlament ha tombat una proposta de resolució deque demanava la dimissió del president de la cambra, Roger Torrent, a més d'exigir respecte a la convivència i neutralitat institucional. Els vots en contra de JxCat, ERC, PSC, CatECP i la CUP han impedit que el text prosperés, en la sessió plenària d'aquest dimecres al matí. Cs i PPC hi han votat a favor. En la defensa de la proposta de resolució des del faristol, la líder de Cs, Inés Arrimadas, ha constatat que no es pot permetre que Torrent faci de "portaveu" d'ERC, i ha sentenciat que ha de rectificar o bé dimitir. Abans de la votació del text definitiu, la cambra també ha tombat una esmena transaccional del PPC que proposava que el Parlament condemnés "enèrgicament" els actes "violents" dels darrers dies en les mobilitzacions convocades per l'ANC, Òmnium i els CDR.El diputat de la CUPi, davant les desobediència a la justícia que això suposaria, s'ha compromès a assumir "totes les responsabilitats institucionals i polítiques i totes les conseqüències" que es desprendrien.Riera també ha criticat el president del Parlament, Roger Torrent, per haver ajornat el passat 30 de gener el ple que havia d'investir Puigdemont: "Puigdemont seria president si la mateixa Presidència --de la Cambra-- no hagués acatat les prohibicions il·legítimes". La consellera d'Ensenyament cessada Clara Ponsatí s'ha entregat voluntàriament a la policia d'Escòcia i aquestat tarda declararà davant del jutge que haurà de tramitar la seva extradició arran de l'euroordre dictada pel magistrat del Suprem Pablo Llarena divendres passat.El Parlament ha aprovat aquest dimecresinclòs el de ser investits presidents; amb els vots favorables de JxCAT, ERC i la CUP –impulsors de la iniciativa. Així, els dos textos expliciten que entre els drets a garantir i ha d'haver el dei reclamen el compliment de l'article 25 del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, arran de les mesures cautelars dictades pel Comitè de Drets Humans d'aquest organisme demanant a l'Estat que garanteixi els drets polítics de Sànchez. Durant el debat, JxCAT ha deixat clar que no renuncia a la investidura de Puigdemont, investidura que la CUP ha reclamat que es faci ja i que ERC no ha mencionat directament. De la seva banda, Cs, PSC PPC han criticat l'actuació dels independentistes, mentre que CatECP ha dit que aquesta proposta podria suposar "tornar enrere".L'advocat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont , ha explicat aquest dimecres que el seu client es considera un pres polític, defensa que no ha comès delictes de rebel·lió i malversació, i té assumit que el procés judicial pot durar "dues setmanes, dos mesos o vint anys".El president de CatECP al Parlament,, ha proposat aquest dimecres al ple del Parlament formar un Govern de persones independents que no tinguin vinculació amb partits polítics per acabar amb el bloqueig institucional, l'aplicació del 155 i recuperar l'autogovern de Catalunya Xavier Domènech ha proposat aquest dimecres un govern ampli, transversal i amb personalitats independents si JxCAT, ERC i la CUP no aconsegueixen formar executiu., ha defensat. A banda de la presidència, que ha de recaure a mans d'un diputat, Domènech proposa que s'articuli un executiu "ampli, transversal, amb personalitats independents i sensibilitats democràtiques" diverses.. "Si això no va d' independència , sinó de democràcia, fem un govern que vagi de democràcia d'una vegada", ha reclamat durant la seva intervenció al debat de les propostes de resolució d'aquest dimecres.La consellera d'Ensenyament cessadaper finançar la seva defensa davant de la justícia escocesa. Ponsatí, que s'entregarà voluntàriament a la policia d'Escòcia a les 11.30h i declararà davant del jutge a les 15.30h (hora de Catalunya ) haurà de lluitar la seva extradició arran de l'euroordre dictada pel magistrat del Suprem Pablo Llarena divendres passat., matisa en la petició feta a través de la plataforma de mecenatge 'Crowdjustice'. L'objectiu inicial, explica, és aconseguir prop de 45.700 euros (40.000 lliures) -dels quals ja n'ha aconseguit prop de la meitat- per organitzar la defensa preliminar i les vistes o recollir evidències i citar experts o testimonis., remarca en la petició oberta a Internet, on recorda que contribuir a la campanya és contribuir a lluitar "contra l'abús de poder per part del govern espanyol". A més, aprofita per mostrar el seu agraïment als qui li han donat suport, un fet que assegura l'ha fet més "decidida a lluitar". "El govern espanyol no podrà mai trencar l'esperit dels catalans", hi conclou.La Mesa del Parlament finalmen. Fonts de la formació han explicat que la intenció era que s'acceptés la delegació de vot de cara al ple d'avui, però que finalment la petició s'ha posposat. Així, la Mesa tractarà aquesta petició en la seva reunió de la setmana que ve, previsiblement. Cs havia demanat als lletrats que es pronunciessin sobre la delegació de vot de Puigdemont, però fonts coneixedores de la segona reunió de la Mesa han explicat que no han dit res al respecte, ja que la petició de Puigdemont no s'ha acabat tractant., s'ha conegut quan ja havia començat la primera reunió de la Mesa, i posteriorment s'ha decidit fer un recés. El ple ha començat a les 10:15 hores, amb les úniques delegacions de vot d' Oriol Junqueras Raül Romeva en Sergi Sabrià ( ERC ), i de Jordi Sànchez Josep Rull en Elsa Artadi JxCat ).Roger Torrent dona inici a la sessió plenària d'aquest dimecres al Parlament de Catalunya JxCat ha demanat queLa petició de delegació ha arribat un minut abans que es reunís la Mesa del Parlament, l'òrgan rector de la Cambra, que debat ara la idoneïtat de demanar aquest informe.La detenció del president de la Generalitat destituït,, ha tingut un ampli ressò a la premsa alemanya i durant els últims dies diversos opinadors dels grans mitjans de comunicació alemanys han publicat el seu parer. És el cas, per exemple, d'un dels analistes polítics i corresponsal del prestigiós informatiu 'Tagesschau' de la cadena ARD, Thomas Kreutzmann, que expressa dubtes sobre si es pot extradir al president per un delicte equivalent a la rebel·lió. Incriminar el president destituït per aquest delicte és "qüestionable", segons ell. "