El jutge d'Edimburg deixa Clara Ponsatí en llibertat amb mesures cautelars

La consellera Clara Ponsatí, cessada pel govern espanyol, ha estat posada en llibertat amb mesures cautelars aquest dimecres a primera hora de la tarda, després de declarar davant d'un jutge a Edimburg per l'euroordre de detenció emesa pel magistrat del Suprem Pablo Llarena.

Segons ha confirmat un portaveu de la Fiscalia d'Escòcia, Ponsatí s'ha oposat a la seva extradició i "ha estat posada en llibertat sota fiança mentre el cas continua fins el 12 d'abril", quan està previst que pugui fer-se la pròxima vista. Amb tot, han matisat fonts de la Fiscalia, aquest dia no necessàriament té per què declarar Ponsatí.

Des del ministeri públic han explicat que a Escòcia la "fiança" entesa com a cautelars no implica necessàriament una quantitat de diners, sinó que poden incloure mesures com per exemple la retirada del passaport. "Mentre els procediments per una extradició segueixin funcionant, seria inapropiat fer cap altre comentari en aquests moments", han assegurat.

Al matí, Ponsatí s'ha entregat de forma voluntària a una comissaria, tal com ja havia anunciat el seu advocat, Aamer Anwar.