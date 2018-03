Els Mossos fereixen un veí de Santa Maria d'Oló durant les càrregues a Soses

Un bomber de Santa Maria d'Oló va resultar ferit ahir a la tarda a causa de les càr-regues que els Mossos van dur a terme contra els manifestants que tallaven l'A-2, a Soses (Segrià), segons va poder confirmar Regió7. Es tracta d'un tall on hi van participar nombrosos membres dels CDR de la Catalunya Central (provinents de Manresa, Igualada i el Solsonès).

Segons van denunciar testimonis dels fets, a causa dels cops, l'home va quedar inicialment inconscient. Segons el SEM, el ferit es trobava en pronòstic lleu, amb diverses contusions, i va ser evacuat en ambulància a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Un altre membre dels CDR de les comarques centrals va explicar a Regió7 que estava amb el bomber quan els agents van començar «a repartir cops de porra sense control» i van deixar diverses persones ferides, entre elles aquest manifestant, que ahir al vespre assegurava que encara no havia decidit si duria a terme alguna acció contra el cos policial. Els antiavalots dels Mossos van realitzar les càrregues cap a les 6 de la tarda, després que l'A-2 estigués tallada en aquest punt des del matí, en el marc de les protestes convocades per CDR de tot Catalunya per la repressió judicial contra l'independentisme. La policia va empènyer els concentrats en aquest punt amb els escuts i va donar cops de porra, fins que va treure tothom de l'autovia.



Més de 150 persones al tall



Segons fonts dels CDR, més de 150 persones de la Catalunya Central van participar en el tall de l'A-2. Al Bages, la convocatòria va començar a les 7 del matí al Parc de l'Agulla. Mig centenar de participants, que van anar arribant al parc entre les 7 i 2/4 de 8 del matí, es van organitzar per grups i es van repartir en una vintena de cotxes cap a Alcarràs per tallar l'A-2, juntament amb membres del CDR del Solsonès i del CDR d'Igualada. En un primer moment, al Parc de l'Agulla no es va donar a conèixer quin tipus d'accions hi havia previstes i en quins llocs es durien a terme. A mesura que avançava el matí es va fer palès que els CDR estaven tallant carreteres de tot el territori català, i es va saber que els manifestants convocats a Manresa tenien com a destí Ponent, on van participar en un tall a l'A-2, entre Alcarràs i Soses, que va acabar amb càrregues dels Mossos.

Els manifestants procedents de Manresa van arribar a Alcarràs a mig matí i es van afegir al tall de l'A-2, a l'alçada de la sortida 446. El Servei Català del Trànsit va informar que la calçada estava tallada al punt quilomètric 446, a Soses, en sentit Barcelona. Els CDR que van participar en aquest tall són els de la Catalunya Central i els de Ponent.

A l'accés principal del Parc de l'Agulla es va instal·lar una carpa, on s'esperava que anés arribant més gent del Bages en convocatòries posteriors a les 7 del matí, establertes cada dues hores (9, 11, 13, 15, 17, 19 i 21 h). Entre els presents de primera hora que esperaven instruccions hi havia curiositat: «Tornarem a casa a dormir o no? Jo he d'anar a treballar», deia un dels participants. La crida del CDR, difosa per xarxes socials, demanava dur el cotxe amb el dipòsit ple, armilla groga, calçat esportiu, esmorzar, dinar i sopar, aigua i bateria externa per al mòbil. Els organitzadors van repartir la gent en cotxes segons l'hora que havia de tornar cadascú cap a casa. Els CDR també van actuar a l'AP-7 a Figueres, a l'N-2 a Llers, i a l'N-340 a Alcanar. I, a primera hora del matí, també van tallat el trànsit d'entrada a Barcelona.