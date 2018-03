Ponsatí s'entrega a la policia en una comissaria d'Edimburg

La consellera Clara Ponsatí, destituïda pel 155, s'ha entregat aquest dimecres a la policia escocesa en una comissaria d'Edimburg i ara està formalment detinguda arran de l'euroordre emesa pel Tribunal Suprem.



Ponsatí passarà a disposició judicial aquesta tarda, quan està previst que declari davant d'un jutge. El seu advocat, Aamer Anwar, ha dit que demanarà la seva llibertat amb cautelars. En una breu declaració davant de la comissaria d'Edimburg, Anwar ha assegurat que Ponsatí és víctima d'una "persecució política" i d'un "intent sistemàtic d'esclafar" el moviment independentista per part de l'Estat espanyol.



El lletrat ha agraït en nom de Ponsatí, que era el seu costat, el suport que ha rebut, especialment per part dels escocesos. "Escòcia és una veritable amiga de Catalunya en aquestes hores fosques", ha dit l'advocat, remarcant, però, que cal respectar la "independència" del procés judicial que ara s'obre.





La campanya per finançar la defensa de Ponsatí supera les 90.000 lliures i duplica l'objectiu marcat en poques hores

Rècord absolut en la campanya de recollida de fons iniciada per la consellera destituïda Clara Ponsatí per finançar la seva defensa en el procés de l´euroordre.(uns 45.700 euros) per organitzar la defensa preliminar i les vistes, recollir evidències i citar experts o testimonis. En poques hores, però, la xifra s´ha duplicat i a les 12 del migdia(més de 100.000 euros), una quantitat possible amb donacions de gairebé 3.000 mecenes.L´inici de la campanya a la plataforma ´Crowdjustice´ coincideix aquest dimecres amb l´entrega de Ponsatí a les autoritats escoceses. S´espera que a la tarda declari davant del jutge. Segons assegura ella mateixa en el text on fa una crida a aportar fons a la seva defensa jurídica està "decidida a lluitar" l´extradició a Espanya. Contribuir a la campanya de mecenatge, diu Ponsatí, és contribuir a lluitar "contra l'abús de poder per part del govern espanyol".