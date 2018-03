Puigdemont assegura que no es rendirà

El president destituït Carles Puigdemont es manté «ferm, amb coratge i determinació», segons va explicar ahir el seu advocat, Jaume Alonso-Cuevillas, després de visitar-lo a la presó de Neumünster, a Alemanya. De fet, les paraules de l'expresident es van fer virals ahir a les xarxes socials i als mitjans de comunicació sota el lema « No surrender» («No em rendiré»), que va traslladar el mateix Puigdemont al seu advocat.

«Es considera un pres polític, i com a tal està perfectament disposat a suportar el que calgui», va remarcar Cuevillas, que va dir que el líder de JxCat «no defallirà» en les seves idees polítiques i que ha fet una «crida a la unitat de tot el sobiranisme». El lletrat va dir que el seu client rep un «tracte exquisit» per part dels serveis penitenciaris i que rep el suport de «la gran majoria dels presos» amb qui «comparteix instal·lacions». «Està en perfecta forma, tant física com anímica», va dir l'advocat, que també va expressar «confiança» en la justícia alemanya per a la resolució del cas.

Puigdemont, a través del seu advocat, també va voler agrair el «suport» que rep tant de la gent que s'ha acostat a la presó com de la que li ha escrit per carta al centre penitenciari i va expressar la seva «solidaritat» amb «totes les persones que han patit violència als carrers aquests dies a Catalunya». Durant la compareixença, Cuevillas també va explicar que ara el cas de Puigdemont a Alemanya passa al tribunal superior del land de Schleswig-Holstein, que ha de decidir en primer lloc si admet a tràmit la demanda d'extradició. «Confiem molt en la justícia alemanya, confiem que tingui un bon resultat», va expressar.

L'advocat de Toni Comín i Meritxell Serret, Gonzalo Boye, també va visitar Puigdemont al centre penitenciari de Neumünster i va explicar que el president destituït s'havia mostrat «molt content» després de saber que el consell de drets humans de l'ONU havia admès a tràmit la seva demanda contra l'Estat espanyol per protegir els seus drets polítics. Segons Boye, els seus advocats alemanys li van explicar ahir la decisió de les Nacions Unides.



Manifestació el 15 d'abril



D'altra banda, entitats, sindicats i organitzacions de la societat civil catalana han creat l'Espai Democràcia i Convivència, plataforma que té com a objectiu «defensar les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats fonamentals de la ciutadania que s'han vist vulnerats al nostre país». «La nostra vocació no és la de pressionar ningú», va dir en la roda de premsa de presentació de l'espai el secretari general de CCOO, Javier Pacheco, que va ressaltar que, més enllà de posar contra les cordes els partits polítics, es vol oferir una «xarxa» per «garantir la sortida d'aquest bloqueig institucional».

Les primeres accions consistiran, diuen els membres de la plataforma, en sumar com més adherits millor, organitzar cicles de debat i, sobretot, la convocatòria d'una gran manifestació el pròxim diumenge 15 d'abril al passeig de Gràcia de Barcelona, quan es compliran sis mesos dels empresonaments del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i l'expresident d'ANC, Jordi Sànchez.

El grup impulsor de l'Espai Democràcia i Convivència està format per l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), CCOO de Catalunya, la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), Lafede.cat-Organitzacions per a la justícia global, Òmnium Cultural, Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), la Unió de Pagesos i UGT de Catalunya, i el tercer sindicat majoritari a Catalunya, la USOC.