El vaixell de Proactiva Open Arms seguirà retingut a Itàlia per decisió d'un jutge

El vaixell de rescat de l'ONG Proactiva Open Arms seguirà atracat al port sicilià de Pozzallo, on les autoritats italianes el van bloquejar el 18 de març passat, després que el jutge d'instrucció de Catània Nunzio Sarpietro finalment acceptés ahir la petició de la Fiscalia. No obstant això, segons informa el diari La Repubblica, el jutge es va declarar incompetent, després de considerar que només subsisteix el delicte d'immigració clandestina i no el d'associació per delinquir, del qual el fiscal de Catània Carmelo Zuccaro acusava l'ONG espanyola. Com a conseqüència d'aquesta decisió, el cas passa ara a la Fiscalia de Ragusa, també a Sicília.

L'apressament de l'Open Arms es va produir després que el vaixell portés al port de Pozzallo 218 migrants i refugiats que havia rescatat al Mediterrani. La mesura es va certificar després del rescat de 117 persones en una embarcació en aigües internacionals el 15 de març, després de negar-se a lliurar dones i nens a un patruller dels guardacostes libis que se'ls havia aproximat.

Després de l'accidentat rescat, l'entitat de salvament de refugiats va demanar al centre de comandament a Roma que li assignessin un port per desembarcar els rescatats, però fins 24 hores més tard no va rebre resposta, després que hi hagués d'intervenir fins i tot el Govern espanyol. La Fiscalia de Catània argumenta que l'ONG hauria hagut de sol·licitar desembarcar a Malta, ja que era el port més proper, i s'hi van apropar per desembarcar una nounada que es trobava greu. Segons l'argument del fiscal, Proactiva Open Arms no ho va fer perquè sap que Malta no acull immigrants. Finalment, l'embarcació de l'ONG de Badalona va atracar a Pozzallo i l'endemà va ser bloquejada pel fiscal de Catània, sota l'argument que hauria afavorit la immigració clandestina cap a Itàlia.



Una situació «preocupant»

El director de la ONG Proactiva Open Arms, Òscar Camps, va demanar ahir a l'Eurocambra «que es deixin de criminalitzar les organitzacions que salven vides al Mediterrani», al mateix temps que va alertar de la «preocupant» situació actual en la qual només treballa una embarcació de rescat a l'àrea marítima que separa Líbia de Sicília, davant els 11 vaixells que hi havia el 2016.

«S'ha de reconèixer que tenim un forat negre de 350.000 quilòmetres quadrats que els vaixells de Frontex són incapaços de controlar. Si les ONG són expulsades de la zona, es crea una situació en la qual no hi ha suficient capacitat per al rescat de persones», va afirmar Camps, que també va denunciar una «campanya» iniciada el 2016 que «busca desacreditar les ONG de salvament».

Per la seva banda, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, va instar el ministre d'Afers Exteriors, Alfonso Dastis, a intervenir en defensa dels integrants del vaixell de l'ONG Proactiva Open Arms retingut a Itàlia, a través d'una carta en la qual li va demanar les mesures oportunes per defensar «els drets en risc» dels membres implicats en el cas.

En un comunicat aquest dimarts, Ribó es va referir a la investigació iniciada a Itàlia contra els voluntaris de salvament marítim per negar-se a lliurar a Líbia les 218 persones rescatades en aigües internacionals: «La interpretació que s'està fent dels fets és absolutament perversa i contrària al principi fonamental de la UE de respecte dels drets humans».

El Síndic de Greuges va afegir a la carta que «les lleis del mar obliguen qualsevol embarcació a rescatar les persones que naufraguen en aigües internacionals» i va recordar que el dret internacional prohibeix la devolució de persones a països en els quals poden arribar a ser perseguides per motius de discriminació. Ribó va acabar el text afirmant que «resulta inexplicable que l'actuació de l'ONG es vinculi a les màfies que trafiquen amb éssers humans».