«Els he vist tristos però ferms que cal una solució política que eviti com sigui noves eleccions»

«Cal un govern immediat i explorar totes les vies per poder investir Puigdemont, Sànchez o Turull». És el missatge unànime que els cinc polítics catalans ingressats al centre penitenciari d'Estremera han transmès al coordinador organitzatiu del PDeCAT, David Bonvehí, en la visita que els ha fet aquesta setmana.

L'exdiputat bagenc va viatjar dimarts a Madrid per fer costat a Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva, i ho va fer acompanyat de presidenta del partit, Neus Munté, i de la coordinadora general de la formació, Marta Pascal. Amb la seva condició d'advocat, Bonvehí va tenir el permís de conversar amb tots cinc dirigents (Munté i Pascal només ho van poder fer amb Rull i Turull), a qui va veure «tristos» per la situació que travessa el país però «esperançats i convençuts que cal trobar una solució política i evitar com sigui unes noves eleccions».

En la visita de dimarts, Bonvehí va poder constatar la fermesa de tots cinc a continuar defensant «les vies actualment obertes» amb Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, o Jordi Turull «perquè un dels tres pugui acabar sent investit president». Si això no fos possible de cap de les maneres, «es tractaria de formar govern igualment buscant una altra solució (sobre la qual no es pronuncien), però abans cal continuar explorant» les tres opcions que ara hi ha sobre la taula «durant la propera setmana», atents a com evolucionin els esdeveniments i a què decideixi la fiscalia respecte de Puigdemont. «Hi ha marge abans de les eleccions», recorda Bonvehí.

En el seu reingrés a presó, Josep Rull ha canviat de company de cel·la. Ara la comparteix amb Romeva, mentre que en la seva estada anterior ho feia amb Turull. «A més, estan en mòduls separats i això els ha obligat a canviar alguns hàbits», comentava Bonvehí. Junqueras i Forn també estan sols, «i amb bon estat de salut, però molt prims».



Esperançats amb Puigdemont



Bonvehí explicava ahir a aquest diari que la detenció de Puigdemont va agafar diumenge «per sorpresa» els cinc dirigents catalans empresonats, que encara estan «en estat de xoc», especialment Jordi Turull i Josep Rull «perquè hi havien parlat aquests últims dies».

Al mateix temps, diu que confien que la justícia alemanya consideri que no hi ha delicte polític, i que, per tant, no l'extraditin. «Soprèn que estan al cas de tot el que passa», assegura Bonvehí, «des del pronunciament de l'ONU fins a tots els procediments judicials», gràcies a l'ajuda dels seus advocats, «que els porten documentació i els mantenen informats».

És precisament en la feina de l'advocacia que envolta el cas que es manté l'esperança que Puigdemont no sigui extraditat. En aquest sentit, Bonvehí apuntava a la insistència que es farà per part d'advocats catalans, belgues i alemanys perquè la justícia alema-nya entri a fons a valorar la situació de Puigdemont i què ha portat a la seva detenció, entenent que «així hi ha més possibilitats que no l'extraditin», que no pas si ho limita bàsicament a un tràmit per donar resposta a l'ordre de detenció internacional.

Quant al ple d'ahir al Parlement, Bonvehí valorava molt positivament que la cambra «es pronunciï a favor de preservar els drets intactes de Puigdemont, Sànchez i Turull a poder ser investits presidents», i també s'alegrava que s'hagués revocat la proposta feta per part del grup de Cs de recusar el president del Parlament Roger Torrent.