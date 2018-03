Josep Lluís Alay i els dos mossos detinguts per acompanyar Puigdemont surten en llibertat

La policia espanyola ha deixat anar els dos agents dels Mossos d'Esquadra i l'historiador Josep Lluís Alay, els tres detinguts al llarg d'aquest dimecres, que acompanyaven Carles Puigdemont quan va ser detingut a Alemanya aquest diumenge. A banda d'aquests tres també acompanyava el president l'empresari Josep Maria Matamala, que de moment no ha estat interpel·lat per la policia. Segons fonts del Ministeri d'Interior, les detencions són fruit de les investigacions arran de l'ordre de la Fiscalia de l'Audiència Nacional per un delicte d'encobriment. Un dels agents ha estat arrestat a tres quarts d'una quan ha arribat en un vol procedent de Brussel·les, mentre que l'altre un quart d'hora més tard a les immediacions del seu domicili. Les mateixes fonts han fet públics el nom i els dos cognoms dels agents. Pel que fa a Josep Lluís Alay, ha estat detingut a un quart de vuit del vespre.

En declaracions als mitjans a la sortida de la comissaria de la Verneda, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas ha explicat que Alay no ha fet declaracions i que després ha quedat en llibertat. També ha afirmat que no se'ls ha concretat el delicte, tot i que no ha descartat que sigui el d'encobriment. Amb tot, l'advocat ha afirmat que, al seu parer, aquest delicte no es dona, perquè cap dels tres detinguts "ha prestat cap mena d'assistència ni col·laboració a res il·legal". En aquest sentit ha subratllat que en el moment de la detenció Puigdemont "estava tornant a posar-se a disposició de les autoritats belgues".

Posteriorment, Cuevillas ha escrit a Twitter que Alay havia estat detingut a l'aparcament de l'Illa Diagonal.

El mateix Alay ha difós també que havia sortit de la comissaria a través de Twitter: "En llibertat des de fa uns minuts. Gràcies per totes les mostres de suport. No ens rendirem mai @KRLS", ha escrit, mencionant el nom d'usuari a la xarxa social del president Carles Puigdemont.