L'advocat de Puigdemont creu que l'extradició pot ser denegada

L'advocat català de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, considera que les peticions d'extradició del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena contra Carles Puigdemont i altres polítics independentistes a Alemanya, Regne Unit, Escòcia i Suïssa poden no tenir èxit totes, i alguna d'elles pot ser denegada o rebaixada pel que fa als delictes. Així, ha opinat que "Espanya pot tenir problemes de credibilitat, perquè quan fas quatre paelles alhora, és possible que se'n cremi alguna, i sembla que de moment la de Suïssa ja s'ha cremat".

En una entrevista a RAC-1, Cuevillas ha dit aquest dijous que "l'excepció no és Suïssa, l'excepció és Espanya", i s'ha mostrat relativament confiat que les ordres d'extradició no siguin ateses pels països receptors, o almenys no per tots els delictes que demana Llarena.

Sobre la detenció de Puigdemont a Alemanya, ha dit que encara en desconeixen tots els detalls, però ha advertit que els serveis secrets danesos estan molestos pel fet que Espanya no els avisés que el CNI treballaria en territori danès. Igualment, considera que l'estat ha fet 'forum shopping', és a dir que ha elegit la jurisdicció que millor li ha semblat per detenir a Puigdemont, cosa que està prohibida. També ha alertat que si el cotxe de Puigdemont portava un dispositiu geolocalitzador seria una irregularitat que podria arribar a invalidar la detenció. Tot i que l'estat espanyol és un dels més garantistes, ha dit Cuevillas, a vegades "aquestes garanties no es compleixen".

Tot i que Cuevillas no va ser a la sessió amb la primera jutgessa alemanya que va determinar la identitat de Puigdemont i la tramitació de l'euroordre, ha explicat que la magistrada va demanar "disculpes" al president de la Generalitat destituït per ordenar la presó provisional perquè la tramitació es podia allargar més enllà de Setmana Santa i perquè Puigdemont no té arrelament al país germànic.

En un sentit similar, creu que el fet que Llarena marqués la casella de corrupció com un dels delictes de Puigdemont "desacredita" el magistrat, perquè el fiscal alemany "ja es va adonar que no era un cas de corrupció, com va fer el belga".

L'advocat de Puigdemont també ha admès que quan ell dissabte al matí va dir que Puigdemont es posaria a disposició de la justícia de Finlàndia, no sabia que el president ja era fora del país nòrdic, ja que n'havia sortit divendres a la nit. "Quan va arribar l'euroordre a Finlàndia, Puigdemont ja era fora", ha explicat.

Sobre la detenció aquest dimecres de l'historiador Josep Lluís Alay per acompanyar Puigdemont al cotxe quan va ser arrestat a Alemanya, Alonso-Cuevillas ha dit que "tot és el mateix despropòsit" i forma part de "l'estratègia de la por" que vol impulsar, segons ell, l'estat espanyol a tot l'entorn del president exiliat. L'advocat, que també ho és d'Alay, ha explicat que l'historiador és expert en relacions internacionals, i per això era a Finlàndia ajudant el president de la Generalitat destituït.

En tot cas, creu que ni Alay ni els dos mossos detinguts pels mateixos fets han comès cap delicte, perquè Puigdemont en tot moment deia on era i es dirigia a Bèlgica per lliurar-se a les autoritats judicials d'aquell país, ha explicat. En tot cas, el delicte d'encobriment està castigat amb un màxim de tres anys de presó, i el lletrat creu que pels fets descrits no hauria de ser condemnat a més de dos anys. L'advocat no sap perquè no ha estat arrestat l'amic personal de Puigdemont Josep Maria Matamala, que l'ha acompanyat durant mesos a Brussel·les i també era al cotxe interceptat per la policia alemanya.

En el moment de l'arrest, Alay era a l'aparcament del centre comercial L'Illa Diagonal de Barcelona, i Cuevillas ha explicat que la policia espanyola va fer un "desplegament, amb xou" per arrestar-lo, li van prendre el mòbil i li haurien tret un geolocalitzador del seu cotxe. Formalment no saben de què se l'acusa ni qui va ordenar la detenció, si la fiscalia o l'Audiència Nacional espanyola.