Més d'un milió de desplaçaments a l'àrea metropolitana en quatre dies

A partir d'aquest dijous, es posa en marxa la segona fase de l'operació sortida i el retorn de Setmana Santa, que és una de les més potents de tot l'any. Davant la previsió d'un alt nombre de viatges en cotxe, el Servei Català de Trànsit va demanar ahir «màxima prudència» als conductors.

Entre aquest dijous al migdia i divendres al migdia es mobilitzaran uns 400.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona, mentre que entre diumenge al migdia i dilluns fins a mitjanit uns 625.000 vehicles retornaran cap a Barcelona i la seva zona metropolitana. Per tant, seran quatre dies que concentraran un gran nombre de desplaçaments.

Es preveu que arran de les darreres nevades, les destinacions de muntanya tindran una gran afluència i també hi pot haver un nombre elevat de desplaçaments cap a zones de platja, com la Costa Daurada i la Costa Brava. Així, els eixos viaris com l'AP-7, l'A-2, la C-16 i la N-340 podran registrar retencions en hores punta durant els desplaçaments.

El Servei Català de Trànsit recorda que, des de l'1 de gener, 49 persones han mort a les carreteres i autopistes catalanes i 144 persones més han resultat ferides de gravetat, fet que suposa una situació de sinistralitat greu que fa necessària una atenció especial durant els desplaçaments d'aquests dies de festa.



Els primers problemes, a Madrid



La segona etapa del dispositiu especial de Setmana Santa, que espera un total de 9 milions de desplaçaments per carretera, va començar ahir a gran part de l'Estat espanyol (només s'inicia avui a Catalunya, Cantàbria i la Comunitat Valenciana).

Durant la primera jornada, doncs, els principals problemes de trànsit els va viure Madrid, segons va indicar la Direcció General de Trànsit (DGT).

A Catalunya, la mateixa DGT afirma que els matins del dijous i els divendres seran els moments més desfavorables per viatjar en cotxe per Catalunya, especialment en els accessos a grans ciutats i nuclis urbans.

De cara al dissabte, Trànsit adverteix que hi podria haver problemes de circulació a les destinacions de costa, i per al diumenge es preveu un augment de la circulació, especialment a causa de la sortida des dels punts turístics. A Catalunya s'accentuarà encara més el dilluns, quan l'operació de retorn arribarà al seu punt màxim.