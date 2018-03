Puigdemont: "No claudicaré davant l'actuació il·legítima dels qui han perdut a les urnes"

El president cessat de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha expressat la seva intenció de no claudicar "davant l'actuació il·legítima dels qui han perdut a les urnes". "No renunciaré, no em retiraré", ha afirmat Puigdemont, que ha denunciat "l'arbitrarietat dels qui estan disposats a pagar el preu d'abandonar l'estat de dret i la justícia per la unitat de la pàtria".



Ho ha dit a través d'una piulada, la primera que fa des que és a la presó de Neumünster (Alemanya) i el seu compte de Twitter està gestionat temporalment pel seu equip, tal com va anunciar dimecres passat.





Que tothom ho tingui clar: no claudicaré, no renunciaré, no em retiraré davant l'actuació il·legítima dels qui han perdut a les urnes ni davant de l'arbitrarietat dels qui estan disposats a pagar el preu d'abandonar l'estat de dret i la justícia per "la unitat de la pàtria". pic.twitter.com/X9Q7kXHuxg — Carles Puigdemont ?? (@KRLS) 31 de marzo de 2018