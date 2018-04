Puigdemont fa una crida des de la presó a 'no abaixar la guàrdia' davant l'Estat

El president destituït Carles Puigdemont ha fet una crida des de la presó de Neumünster, a Alemanya, a "no abaixar la guàrdia" davant d´un Estat espanyol que, segons ell, es comporta cada vegada "de manera més autoritària" i "retallant més drets fonamentals".

En el missatge, gravat per un diputat alemany que l´ha visitat a la presó i difós per Catalunya Ràdio, Puigdemont diu que cal "continuar endavant" i remarca que els drets dels catalans a decidir el seu futur estan "reconeguts per les Nacions Unides". El president destituït també fa una crida a continuar les mobilitzacions de forma "no violenta, civilitzada", seguint l´exemple que s´ha mostrat "tots aquests anys al món" amb les manifestacions de la Diada.

El missatge en àudio, amb la veu de Puigdemont, l´ha gravat aquest diumenge el diputat alemany del Die Linke Diether Dehm. El parlamentari d´esquerres ha explicat després de visitar Puigdemont que el president destituït tem una extradició a Espanya per si, en una presó de l´Estat, se li vulneren els drets fonamentals. Dehm també ha criticat l´actitud del govern espanyol i el rei Felip VI en el procés independentista, i ha dit que Alemanya hauria d´alliberar Puigdemont.