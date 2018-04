Domènech creu que les accions dels CDR no ajuden i poden portar a «expressions de conflicte violent»

El president del grup parlamentari de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, considera que les accions del CDR no ajuden perquè poden portar a "expressions de conflicte violent", i per això ha aclarit que no hi dona suport. En una entrevista d'aquest dilluns a 'La Vanguardia', el cap de files dels comuns també ha insistit en la seva proposta de formar un "executiu d'independents" en cas que les forces independentistes no arribin a un acord. Domènech planteja que aquest govern hauria de tenir una durada limitada que podria ser de "dos anys", i que no hauria d'optar a la reelecció.

Per Domènech, aquest hipotètic govern hauria d'agrupar "les diferents sensibilitats del catalanisme", i que la presidència "hauria d'estar representada per forces progressistes". També hauria d'interpel·lar Ciutadans i al PP, tot i que Domènech creu que "s'autoexclourien d'aquest espai".

El líder dels comuns creu que hi ha "moltes motxilles i moltes factures a pagar entre els partits independentistes", i que "a alguns els preocupa més que els diguin traïdors que no pas buscar solucions".