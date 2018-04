La Fiscalia actuarà contra els CDR per possibles delictes de rebel·lió i malversació

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha anunciat aquest dilluns que actuarà "amb contundència" contra les activitats dels Comitès de Defensa de la República (CDR) a qui atribueix possibles delictes de "rebel·lió, malversació i altres contra l'ordre públic".

En un comunicat d'una sola pàgina, la Fiscalia assegura que ja actua i "ho seguirà fent" contra les "intolerables actuacions" dels CDR per "dur a terme davant la justícia els autors i promotors d'aquests actes vandàlics que posen en perill no només la pau pública i l'ordre constitucional, sinó la mateixa essència del sistema democràtic". Les activitats dels CDR, segons la Fiscalia, van més enllà de delictes individuals i pretenen "la subversió de l'ordre constitucional emparant i enaltint amb violència a persones judicialment investigades pels delictes més greus que es poden donar en un Estat Social i Democràtic de Dret com és la rebel·lió".

La Fiscalia actua després que el líder de Ciutadans, Albert Rivera, hagi reclamat aquest dilluns al govern espanyol que actuï contra els "comandos separatistes violents" que segons ha assegurat busquen bloquejar Catalunya, mentre que el vicesecretari de Polítiques Socials del PP, Javier Maroto, ha culpat els Mossos i els seus "quadres intermitjos" de no impedir els "incidents".

A la seva nota, la Fiscalia assegura que ja ha adoptat accions "davant les intolerables actuacions que venen desenvolupant a la Comunitat Autònoma de Catalunya els autodenominats Comitès de Defensa de la República". En aquest sentit, "posa en coneixement de la ciutadania que amb el suport de la Fiscalia General de l'Estat ha impulsat i ho seguirà gent investigacions penals de tot tipus per dur davant la justícia els autors i promotors d'aquests actes vandàlics".

A la seva nota, la Fiscalia també recorda que "en unió als Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat i sota la direcció de l'Audiència Nacional es mantenen actives investigacions en persecució d'aquestes conductes més enllà de meres accions individuals" perquè "no es pot obviar el fet que amb ka seva actuació el que es pretén és la subversió de l'ordre constitucional emparant i enaltint amb violència a persones judicialment investigades".

Per aquest motiu adverteix que "no permetrà" aquestes conductes, que "podrien constituir delictes de rebel·lió, malversació i altres delictes contra l'ordre públic" i avança que "actuarà amb contundència" per "dur els seus autors davant la Justícia".