Gairebé 170.000 vehicles han tornat a l'Àrea Metropolitana, un 27% dels previstos

Un 27,04% dels 625.000 vehicles previstos en el marc de l'operació tornada de Setmana Santa han entrat a l'àrea metropolitana entre les dotze del migdia i les vuit del vespre d'aquest diumenge, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. En concret, fins a aquesta hora han utilitzat les principals vies d'entrada de Barcelona i els entorns 169.007 vehicles. Les retencions més importants s'ha registrat a l'N-340 a l'altura de Coma-ruga (Baix Penedès), on les cues s'han allargat fins a 20 quilòmetres per anar cap a Barcelona; a l'A2 a Castellolí (Anoia), on s'han registrat 16 km de cua; i a l'AP-7 a Vilafranca del Penedès en sentit nord (12 km) i a la Roca del Vallès (7 km) en sentit sud. Una altra via amb complicacions ha estat la C-16 a Cercs (Berguedà), on s'han registrat fins a 11 quilòmetres d'aturades.

Segons el Servei Català de Trànsit, aquest diumenge també s'han registrat retencions destacades a la C-31 a Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà), a l'altura de Llagostera, on les cues han arribat als 11 km; i a la C-31 i a la C-32 a l'altura de Sitges (6 km) per anar cap a Barcelona.

L'operació tornada del Servei Català de Trànsit ha començat a les quatre de la tarda d'aquest diumenge i s'allargarà fins dilluns a la mitjanit.