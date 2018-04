L'Estat es quedarà els 60.000 euros de fiança de Marta Rovira si no compareix en 10 dies

El Tribunal Suprem ha emès aquest dilluns una resolució on comunica a la persona que va dipositar la fiança de 60.000 euros de la secretària general d´ERC, Marta Rovira, el tresorer de l´ANC Marcel Padrós, que adjudicarà aquests diners a l´Estat si Rovira no compareix davant del jutge en un termini de 10 dies. El Suprem actua després que la número dos d´ERC no va comparèixer davant el magistrat Pablo Llarena el passat 23 de març, el mateix dia en què el jutge va enviar a la presó Raül Romeva, Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa i Jordi Turull. Els 60.000 euros de fiança –procedent de la caixa de solidaritat de l´ANC i Òmnium, estaven dipositats al Suprem des del 28 de febrer.

El Tribunal Suprem comunica ara a Padrós que en la mesura que Rovira no va comparèixer el 23 de març s´apliquen els articles 534 i 535 de la Llei d´Enjudiciament Criminal, que estipulen que quan un acusat no compareix i no justifica els motius de la seva absència "el secretari judicial assenyalarà al fiador personal o al propietari dels béns de qualsevol classe donats en fiança el termini de deu dies perquè presenti el rebel", i "es declararà adjudicatària l´Estat".