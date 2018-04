Més dubtes sobre el màster de Cristina Cifuentes

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, va completar la matrícula del Màster de Dret Autonòmic a la Universitat Rei Juan Carlos -URJC- el desembre de 2011, tres mesos després que hagués començat el curs, segons ha informat aquest dilluns eldiario.es

La informació apunta al fet que la matrícula es va registrar el 21 de desembre, quan la data límit extraordinària per a això estava establerta en el 18 de setembre. El calendari ordinari marcava del 3 de maig al 30 de juny com a terminis. Cifuentes va pagar 1586,39 euros de matrícula el 28 de desembre, una setmana després d'haver realitzat els tràmits d'inscripció.

Segons l'article, a babda d'estar fora del calendari per a matricular-se, una inscripció tan tardana feia impossible complir amb l'assistència mínima obligatòria per complir amb els requisits per aprovar la titulació

Cristina Cifuentes va anunciar fa uns dies una querella contra eldiario.es després que la pàgina web informés que la política madrilenya va obtenir el seu títol de Màster després de canviar-se la qualificació en dues notes, que haurien passat de 'No Presentat' a 'Notable' en 2014 després que una funcionària de la URJC accedís al sistema informàtic i les modifiqués.