Mor als 81 anys l'activista antiapartheid Winnie Mandela, exdona de Nelson Mandela

La destacada activista antiapartheid Winnie Madikizela-Mandela, que va estar casada amb Nelson Mandela durant 38 anys, ha mort aquest dilluns després d'una llarga malaltia, segons ha confirmat la seva família.

"Ha mort en pau a primera hora de la tarda d'aquest dilluns, envoltada de la seva família i els seus sers estimats", ha dit el portaveu de la família, Victor Dlamini.

Madikizela-Mandela, de 81 anys, portava hospitalitzada a l'Hospital Milpark de la localitat de Johannesburg des de principis d'any a causa d'una infecció renal.

L'activista va néixer a la localitat de Bizana en 1936 i es va casar amb Mandela el 1958, també durant el període en el qual el que posteriorment fos president de Sud-àfrica va estar empresonat en Robben Island.

Madikizela-Mandela seguia casada amb Mandela en el moment en el qual aquest va accedir a la Presidència després de la fi de l'Apartheid, si bé la parella s'hi havia separat dos anys abans. Malgrat que va ser nomenada viceministra de Cultura al primer Govern, Mandela la va cessar menys de dos anys després per les acusacions de corrupció contra ella.

L'activista -que va estar empresonada un total de 17 mesos entre 1969 i 1975- manté una base de suport popular, si bé va rebre nombroses crítiques pel seu suport a tàctiques violentes per acabar amb l'Apartheid, fins i tot en moments en els quals el seu espòs advocava per la reconciliació.

De fet, la seva reputació es va veure danyada pel seu suport a la pràctica de cremar vius a opositors usant pneumàtics que es col·locaven en el coll per posteriorment calar-los foc, així com per l'acusacions d'un antic guardaespatlles que va assegurar que havia ordenat segrestos i assassinats.

Entre els casos més sonats figura la seva condemna per segrest pel rapte i assassinat de l'activista Stompie Seipei, qui va ser degollat després de ser acusat de ser un informant. Després del procés d'apel·lació va ser condemnada a pagar una multa.

La Comissió per a la Veritat i la Reconciliació va afirmar en el seu informe final en 1998 que Madikizela-Mandela era "política i moralment responsable de greus violacions dels Drets Humans" per part d'un grup de Soweto conegut com Mandela United Football Club.

Malgrat estar divorciada de Mandela, l'activista va ser una figura visible en els seus últims dies i en l'actualitat segueix sent considerada com a 'Mare de la Nació' pels seus seguidors.