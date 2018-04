El PP compara els CDRs amb la kale borroka i culpa els Mossos de no frenar-los

El sotssecretari de Política Social i Sectorial del PP, Javier Maroto, ha assegurat aquest dilluns que els Comitès de Defensa de la República (CDR) li "recorden" a la kale borroka, i ha responsabilitzat als Mossos de no impedir els "altercats" que aquests grups estan duent a terme a Catalunya.

"Em recorda al pitjor que vam viure en la política basca", ha lamentat en una entrevista a RNE, en la qual ha afirmat que els catalans "no es mereixen" que hi hagi "grups entorpint autopistes o fent altercats".

Segons Maroto, aquests grups que protagonitzen "semiviolència i altercats" són "l'herència que deixa el procés", que li recorda "desgraciadament" a "el pitjor" que s'ha viscut al País Basc. "Sonen una mica a la kale borroka", ha emfatitzat.

Així mateix, el sotssecretari de Política Social i Sectorial del PP ha aprofitat per criticar la manifestació que va tenir lloc a Alemanya aquest diumenge a favor de l'excarceració de l'expresident català Carles Puigdemont, en la qual "de les cinc persones que eren, dues o tres portaven banderes dels presos d'ETA curiosament barrejades amb estelades", segons Maroto.

Preguntat sobre el paper dels Mossos en les protestes dels CDRs d'aquest diumenge en les barreres dels peatges a l'AP-7, el dirigent del PP ha assenyalat que si la seva missió és "impedir aquestes coses", i encara així s'estan produint i "no hi ha conseqüències", és que "algú no està fent el seu treball".