Puigdemont, Ponsatí i Puig recorren el processament en considerar que «no hi ha rebel·lió ni malversació»

El president de la Generalitat cessat pel 155, Carles Puigdemont, i els consellers cessats Clara Ponsatí i Lluís Puig han presentat recurs contra l'auto processament que ha elaborat el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena. Ho ha anunciat l'advocat de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, a través del seu compte de Twitter.

En la 'piulada', l'advocat comenta que en el recurs "expliquem perquè no hi ha rebel€lió ni malversació" de fons públics. "I denunciem diverses vulneracions de garanties processals", afegeix. A banda de replantejar l'objectivitat del tribunal en la causa, Jaume Alonso-Cuevillas valora que "no haver-nos permès la defensa és contrari al dret europeu i internacional".