JxCat manté l'aposta per Puigdemont o Sànchez i no busca per ara alternatives

No hi ha pla D. Almenys per ara. El grup de JxCat manté l'aposta per Carles Puigdemont o Jordi Sànchez i no busca de moment candidats alternatius, segons han assegurat a l'ACN diverses fonts consultades aquest dimarts. La formació independentista vol esgotar les vies de la reforma de la llei de Presidència per poder investir el seu líder -a distància-, així com el pronunciament de l'ONU, que va instar Espanya a prendre "les mesures necessàries" per garantir els "drets polítics" de Sànchez. A més, des del grup parlamentari que encapçala Elsa Artadi asseguren que la voluntat és la d'avançar de cara a un nou ple d'investidura, sense subordinar les negociacions parlamentàries al procés judicial de Puigdemont a Alemanya.