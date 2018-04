Manifestació del 15 d'abril: qui la convoca i per què?

La plataforma Espai Democràcia i Convivència, que integren entitats, sindicats i organitzacions de la societat civil catalana han convocat una manifestació el 15 d'abril del 2018 a Barcelona coincidint amb els sis mesos de l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. L'objectiu de la manifestació és «defensar les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats fonamentals de la ciutadania que s'han vist vulnerats al nostre país», segons expliquen els organitzadors, a la vegada que reclamar l'alliberament dels líders independentistes presos.

Qui organitza la manifestació del 15 d'abril?



El grup impulsor de l'Espai Democràcia i Convivència està format per l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), CCOO de Catalunya, la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), Lafede.cat-Organitzacions per a la justícia global, Òmnium Cultural, Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), la Unió de Pagesos i UGT de Catalunya i el tercer sindicat majoritari a Catalunya, la USOC.

Horaris de la manifestació



La manifestació del diumenge 15 d'abril començarà a les 11 del matí al Passeig de Gràcia de Barcelona. Més endavant es donarà a conèixer el recorregut.

Què volen aconseguir els organitzadors de la protesta?



"La nostra vocació no és la de pressionar ningú", va explicar dies en rere en la presentació de l'Espai el secretari general de CCOO, Javier Pacheco, qui va ressaltar que, més enllà de posar contra les cordes els partits polítics, es vol oferir una "xarxa" per "garantir la sortida d'aquest bloqueig institucional".

I va voler marcar distàncies amb les grans mobilitzacions de la Diada: "Això no és l'Assemblea ni la manifestació 10-J", ha dit en la roda de premsa de presentació de la plataforma el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, fent referència a les grans i multitudinàries mobilitzacions de la societat civil convocades per l'ANC o l'organitzada el 10 de juliol de 2010 en la que es van reunir centenars de milers de catalans al centre de Barcelona per rebutjar la sentència del Tribunal Constitucional (TC) que implicava una retallada a l'Estatut de Catalunya reformat i aprovat en referèndum dos anys abans.

A més a més de la manifestació del 15 d'abril, la plataforma també prepara cicles de debat

La UGT ratifica la seva participació a la manifestació



El secretari general de la Unió General dels treballadors (UGT), José María Álvarez, ha ratificat el suport de la seva organització a la manifestació del 15 d'abril a Barcelona per reclamar, entre altres coses, l'alliberament dels polítics independentistes en presó preventiva, però ha destacat que el "realment important" d'aquesta protesta serà defensar la "normalització" de la situació.

Catalunya en Comú Podem també serà a la marxa del 15 d'abril



El president del grup de Catalunya en Comú Podem al Parlament, Xavier Domènech, ha anuncia en una entrevista a La Vanguardia que el pròxim 15 d'abril participarà en la manifestació convocada per la Taula per a la Democràcia i la Convivència per reclamar l'alliberament dels polítics independentistes presos.