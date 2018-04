La Mesa del Parlament accepta la delegació de vot de Puigdemont

La Mesa del Parlament ha acceptat aquest dimarts la delegació de vot del cap de files de JxCat, Carles Puigdemont, per als plens de la cambra. La majoria independentista de JxCat i ERC a l'òrgan de govern del Parlament ha possibilitat que el tràmit s'hagi tirat endavant i que, a partir de la propera sessió plenària, el vot de Puigdemont el pugui fer efectiu la portaveu del seu grup, Elsa Artadi.

Des dels partits independentistes entenen que la detenció a Alemanya que manté Puigdemont a presó el té en una situació idèntica a la que tenen els polítics presos a Madrid, com Oriol Junqueras o Jordi Sánchez, que sí tenen reconeguda i acceptada la delegació del seu vot.

Des de Cs i PSC, però, no ho veuen igual i per això els seus representants a la Mesa han votat en contra de la decisió. Ells consideren que el TC s'hi va posicionar en contra de la delegació del vot quan es va intentar per a la seva sessió d'investidura interrompuda i, a més, que la seva situació actual a Alemanya no és la mateixa que la dels presos d'Estremera i Soto del Real.